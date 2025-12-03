Поднёс ладонь и оплатил: петербургский блогер вживил в тело три чипа, а заодно имплант и магнит

Никита впервые заинтересовался возможностью вживления в тело электронных устройств в 2016 году.

Житель Санкт-Петербурга Никита Поддубнов, которому 28 лет, сообщил о вживлении в своё тело трёх NFC-чипов, магнитного устройства и внедрённой платёжной системы, сообщает «КП-Петербург».

По его словам, интерес к подобным технологиям у него появился в 2016 году после просмотра рассуждений известного блогера.

Сам Никита, обучавшийся ранее радиотелемеханике, впервые решился на установку одного из чипов только спустя три года после появления этой идеи.

К медицинскому персоналу он не обращался, а осуществил процедуру самостоятельно, используя для этого шприц.

Два чипа Никита вживил себе лично, а третий поставил друг; по словам молодого человека, болезненные ощущения были минимальными, и имплантаты обычно не ощущаются и не доставляют неудобств в быту. В беседе он отметил:

«Вспоминаю про чипы только тогда, когда они мне нужны, все остальное время они совершенно незаметны и никак не мешают мне».

Микросхемы, используемые Никитой, производятся в Тайване и не имеют одобрения со стороны Министерства здравоохранения.

Каждый миниатюрный накопитель содержит примерно 1 килобайт данных. По словам Никиты, там у него записаны пароли и финансовая информация, которая читается при помощи мобильного телефона. Один из устройств также выполняет функцию электронного ключа для домофона.

Помимо чипов, молодой человек оснастил своё запястье платёжным модулем, который он собрал своими руками и поместил внутрь в январе 2022 года, предварительно загрузив данные банковской карты.

Уже спустя два месяца использование перестало быть возможным — сервис, обслуживающий устройство, прекратил работу в России. Позже друзья помогли ему изготовить отечественный аналог, а процедуру вживления провёл мастер пирсинга.

Имплантат покрыт биосиликоновой оболочкой, аналогичной той, что применяют при изготовлении медицинских имплантов, предназначенных для пластической хирургии. Сам Никита понимает, что срок службы такого покрытия ограничен и через 10 лет потребуется его обновление.

Самым необычным новшеством оказался неодимовый магнит, установленный в один из пальцев — его владелец использует для работы с мелкими металлическими деталями. Никита сообщил, что прохождение процедуры МРТ и досмотра в аэропортах не вызывает затруднений:

«В обычной пуговице или в молнии на джинсах металла гораздо больше, чем во всех моих чипах»

В дальнейшем он планирует вживить ещё один магнит, теперь уже в ухо. Однако представители профессионального медицинского сообщества отмечают возможные риски подобных экспериментов. Кандидат медицинских наук, хирург-ортопед Артур Саакян заявил:

«С юридической и медицинской точек зрения неправильно самому что-то создавать и вшивать в себя. В медицине такой подход не одобряется. Должно быть разрешение от Минздрава, сертификат на устройство, хирургическая лицензия у врача, который проведет операцию».

Врач подчёркивает, что, прежде чем рассуждать о потенциальной пользе или вреде подобных технологий, требуется научное обоснование их безопасности и информации о составе материалов.

Ранее сообщалось о старте проекта российских инженеров по созданию живых дронов-голубей с управлением при помощи мозговых чипов. Вопросы киборгизации человека, по словам специалистов, остаются пока открытыми.