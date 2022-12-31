Алишер Усманов

Разводы, публичные разборки и многое другое.
Развод тренера по художественной гимнастике с миллиардером стал самым обсуждаемым событием лета.
Прославленный тренер недавно развелась и все еще дает фору молодым.
Тренер по художественной гимнастике объяснила причину отзыва судебного иска.
Брак бизнесмена с тренером российской сборной закончился два дня назад.
Производство по бракоразводному делу прекращено по желанию истца.
Экс-супруги на судебное заседание не явились, их интересы представляли адвокаты.
Пара просит расторгнуть брак без выяснения мотивов.
Основной владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов возглавил рейтинг богатейших людей России, составленный журналом Forbes по итогам 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
Картину российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на престижную кинопремию «Оскар», рассказал глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
Ксения Бородина со сцены возмутилась несуразностью голосования.
97 российских миллиардеров потеряли в понедельник от обвала биржевых индексов не менее 8,8 миллиардов долларов на всех, подсчитало издание Forbes.
Рукопись знаменитой олимпийской речи французского барона Пьера де Кубертена вернулось в лоно МОК.
Английский футбольный клуб «Эвертон» из Ливерпуля сообщил, что он теперь не вправе дать название своей будущей арене.
Одна из богатых российских семей опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого. Есть обязательное условие - работник должен быть похож на персонаж сериала «Дживс и Вустер», сообщает The Guardian.
Гендиректор соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров передумал покидать пост главы компании. По данным Forbes, в ночь на четверг он прислал членам совета директоров письмо, отзывающее его
Как оказалось, уход Павла Дурова с поста генерального директора "Вконтакте" оказался не первоапрельской шуткой. Эту информацию подтвердили акционеры, передает "Фонтанка.ру". Кроме того, на этой
Павел Дуров на своей странице социальной сети "ВКонтакте" сообщил об уходе с поста генерального директора компании. "В результате событий, последовавших за изменением акционерного
Бывший вице-президент «ВКонтакте» Илья Перекопский обвинил гендиректора соцсети Павла Дурова в трусости, предательстве и фактическом развале компании, сообщает изданиеы «Цукерберг Позвонит». «Дуров
Как сообщил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин, обсуждение возможных кандидатов на пост генерального директора компании не имеет смысла, поскольку вопрос об уходе её основателя Дурова с этого