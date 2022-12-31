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Алишер Усманов

Общество
Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского выдвинут на "Оскар" от России
Картину российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на престижную кинопремию «Оскар», рассказал глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.   
13 ноя 2020 17:25
Шоу-бизнес
Богатая семья из России ищет дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Одна из богатых российских семей опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого. Есть обязательное условие - работник должен быть похож на персонаж сериала «Дживс и Вустер», сообщает The Guardian.
23 окт 2019 19:55
Город
"Вконтакте" найдут нового гендиректора вместо ушедшего Дурова
Как оказалось, уход Павла Дурова с поста генерального директора "Вконтакте" оказался не первоапрельской шуткой. Эту информацию подтвердили акционеры, передает "Фонтанка.ру". Кроме того, на этой
02 апр 2014 09:38
Город
Бывший вице-президент "ВКонтакте" обвинил Дурова в предательстве и развале соцсети
Бывший вице-президент «ВКонтакте» Илья Перекопский обвинил гендиректора соцсети Павла Дурова в трусости, предательстве и фактическом развале компании, сообщает изданиеы «Цукерберг Позвонит». «Дуров
08 мар 2014 13:48
Город
Дуров не собирается уходить с поста гендиректора "ВКонтакте"
Как сообщил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин, обсуждение возможных кандидатов на пост генерального директора компании не имеет смысла, поскольку вопрос об уходе её основателя Дурова с этого
03 фев 2014 10:09
Эксклюзив
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