Алишер Усманов

Богатая семья из России ищет дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»

Одна из богатых российских семей опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого. Есть обязательное условие - работник должен быть похож на персонаж сериала «Дживс и Вустер», сообщает The Guardian.