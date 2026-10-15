Город на ощупь: как Петербург учится понимать людей с белой тростью

15 октября – Международный день белой трости.

Сегодня во всем мире отмечают День белой трости. Это не праздник в привычном понимании, а важный повод вспомнить: рядом с нами живут люди, которые воспринимают мир совсем иначе.

Только в Санкт-Петербурге живет более девяти тысяч незрячих и слабовидящих, рассказали в Смольном.

Почему трость именно белая?

Обычная трость помогала слепым людям веками. Но белой она стала лишь около ста лет назад. В 1921 году английский фотограф Джеймс Биггс потерял зрение после несчастного случая.

Он быстро понял: на улицах с оживленным движением водители его просто не замечают. Тогда он покрасил свою трость в белый цвет.

Идея сработала. Сегодня белый цвет трости во всем мире кричит автомобилистам и прохожим: «Будьте внимательны, перед вами незрячий человек!»

Уроки самостоятельности прямо в метро

В Петербурге работает школа-интернат № 1 имени Грота. Это старейшее в России заведение для незрячих детей — ему уже более 140 лет. Здесь ребят не просто учат школьной программе, их готовят к реальной жизни.

Например, недавно девятиклассники этой школы пришли на экскурсию в Музей метро, а теперь начинают практические тренировки прямо на станциях. Метрополитен помогает школьникам отработать всё до автоматизма:

Как безопасно пройти через турникет?

Как подойти к краю платформы и ориентироваться по тактильной плитке?

Что делать, если станция закрытого типа («горизонтальный лифт»)?

В метро незрячим помогают специально обученные сотрудники сопровождения. Но главная цель таких уроков — дать подросткам уверенность, что они могут передвигаться сами.

Город, открытый для всех

Сегодня доступная среда — это не просто пандусы у подъездов. В Петербурге для людей с нарушением зрения:

Сделали бесплатным проезд во всем общественном транспорте.

Выдают полезные «умные» гаджеты: говорящие часы и тонометры, диктофоны, дисплеи со шрифтом Брайля.

Открыли огромный Центр адаптивного спорта в Приморском районе.

Запустили специальные туристические маршруты, где экспонаты можно трогать руками.

Невидимые защитники ленинградского неба

Связь Петербурга с незрячими людьми имеет глубокую и трагическую историю. В годы блокады Ленинграда слепые люди спасали город от бомбежек. Их призвали в армию как «слухачей».

Благодаря феноменальному слуху они через специальные акустические раструбы слышали гул фашистских бомбардировщиков за десятки километров — задолго до того, как их могли засечь радары или увидеть глазами.

Это давало ПВО драгоценные минуты для подготовки.

Как помочь человеку с белой тростью: 3 простых правила

Незрячие люди не беспомощны. Они работают, создают семьи и занимаются спортом. Но иногда помощь со стороны бывает жизненно необходима. Как ее предложить и не обидеть?

Всегда сначала спросите. Не нужно хватать человека за рукав и тащить через дорогу. Просто подойдите и спокойно скажите: «Вам помочь?» Если человек откажется — не настаивайте. Предложите свой локоть. Если помощь нужна, не ведите незрячего перед собой. Предложите ему взять вас под руку чуть выше локтя. Так он будет идти на полшага позади и почувствует все ваши движения: повороты, спуски и подъемы. Говорите конкретно. Вместо «Осторожно, там яма!» лучше сказать: «Через два шага ступенька вниз». Слова «там» и «здесь» не дают никакой информации тому, кто не видит.

Белая трость — это символ стремления к свободе. И насколько безопасным будет путь человека с этой тростью, зависит от каждого из нас.

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