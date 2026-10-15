«Еще бы семь сантиметров»: как Ленинград пережил главный потоп прошлого века

В 1955 году 15 октября в город на Неве пришло наводнение.

Осень в Петербурге умеет удивлять. Сегодня за окном может стоять тихая, почти летняя благодать. Но Балтика коварна.

Ровно в этот же день, 15 октября 1955 года, город пережил страшный день. На Ленинград обрушилось самое мощное наводнение за последние 100 лет, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Всего 7 сантиметров до катастрофы

К девяти часам вечера уровень поднялся до отметки 293 сантиметра выше нормы.

В городе катастрофическим считается подъем от трех метров. То есть до статуса глобальной катастрофы стихии не хватило всего 7 сантиметров!

За всю историю Петербурга этот потоп уступил по силе только трем легендарным наводнениям — 1777, 1824 и 1924 годов.

Главный триумф синоптиков

Раньше вода всегда заставала горожан врасплох. Но в 1955 году ученые совершили научный подвиг. Это было первое наводнение в истории города, которое удалось точно предсказать.

Синоптики вовремя заметили штормовой циклон. Они рассчитали движение нагонной волны по Финскому заливу. За 7 часов до пика тревогу уже передали городским службам.

Ошиблись ученые всего на 30 сантиметров — для того времени это была невероятная точность.

Затопленные трамваи и битва за метро

Благодаря прогнозу Ленинград успел подготовиться. Однако стихия все равно показала свой крутой нрав.

Вода залила Васильевский остров, Петроградскую сторону и Коломну. Трамваи встали посреди улиц по самые окна в воде.

Город спасся, потому что «подрос»

В тот день затопило 34 квадратных километра городских территорий. В основном пострадали набережные, сады и парки. Жилые дома пострадали меньше, и вот почему.

За два с лишним века Петербург буквально «приподнялся». Город постоянно мостили, подсыпали грунт, рос культурный слой.

Историки подсчитали: случись такой шторм в петровские времена, под водой оказалось бы не 34, а сразу 45 квадратных километров. Тогда бы затопило почти весь город.

К полуночи ветер стих, и Нева начала успокаиваться. Сегодня Петербург надежно закрыт комплексом защитных сооружений — знаменитой дамбой.

Но события 15 октября 1955 года до сих пор напоминают нам о том, насколько грозной может быть балтийская стихия.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда было последнее наводнение в Петербурге.