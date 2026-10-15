В Петербурге готовят полный запрет вейпов: парить начинают уже во втором классе

Депутаты городского Заксобрания устали бороться со штрафами и полумерами. Решение приняли единогласно: вейпы должны исчезнуть с прилавков.
Законопроект планируют внести на рассмотрение на следующей неделе, сообщил спикер ЗАКСа Александр Бельский.
Дети на никотине: страшные цифры
Главная причина спешки — дети. Статистика, которую озвучили в городском парламенте, пугает:
- 45% всех любителей пара в городе — это несовершеннолетние.
- Возраст первой затяжки упал до 8 лет.
То есть никотиновую зависимость сегодня ловят не трудные подростки, а обычные второклассники. Яркие упаковки и запахи фруктов или жвачки делают свое дело.
Дети не воспринимают вейп как сигарету. Для них это просто вкусная «игрушка».
При этом купить устройство — не проблема. В Петербурге сейчас работает более 600 вейпшопов. А если посчитать обычные табачные лавки и островки в торговых центрах, наберется больше 2600 точек.
Почему старые правила не работают
В России уже действует закон, запрещающий продавать вейпы детям. «Парилки» нельзя выставлять на открытые витрины. Нельзя рекламировать их и продавать со скидками.
Но на практике эти правила обходят на каждом шагу:
- Продавцы редко строго проверяют паспорта.
- Старшие подростки покупают устройства для младших.
- Огромная часть рынка ушла в Telegram, где возраст вообще никого не волнует.
Власти поняли: контролировать этот бизнес точечно бесполезно. Поэтому Петербург объединился с Ленинградской областью.
Соседний регион уже готовит точно такой же документ. Логика простая: если запретить вейпы только в городе, школьники будут ездить за ними в ближайшее Мурино или Кудрово. Границу нужно закрывать синхронно.
Чем на самом деле травятся дети
Врачи давно бьют тревогу. Вейпы не безопаснее обычных сигарет, как уверяла реклама.
В жидкостях для парения содержится ударная доза тяжелых металлов, глицерина и химических ароматизаторов. При нагревании они превращаются в ядовитый коктейль.
Ранее «Городовой» рассказывал, власти Петербурга решили спросить у горожан о вейпах.