В Петербурге готовят полный запрет вейпов: парить начинают уже во втором классе

В Петербурге хотят полностью запретить «электронки».

Депутаты городского Заксобрания устали бороться со штрафами и полумерами. Решение приняли единогласно: вейпы должны исчезнуть с прилавков.

Законопроект планируют внести на рассмотрение на следующей неделе, сообщил спикер ЗАКСа Александр Бельский.

Дети на никотине: страшные цифры

Главная причина спешки — дети. Статистика, которую озвучили в городском парламенте, пугает:

45% всех любителей пара в городе — это несовершеннолетние.

Возраст первой затяжки упал до 8 лет.

То есть никотиновую зависимость сегодня ловят не трудные подростки, а обычные второклассники. Яркие упаковки и запахи фруктов или жвачки делают свое дело.

Дети не воспринимают вейп как сигарету. Для них это просто вкусная «игрушка».

При этом купить устройство — не проблема. В Петербурге сейчас работает более 600 вейпшопов. А если посчитать обычные табачные лавки и островки в торговых центрах, наберется больше 2600 точек.

Почему старые правила не работают

В России уже действует закон, запрещающий продавать вейпы детям. «Парилки» нельзя выставлять на открытые витрины. Нельзя рекламировать их и продавать со скидками.

Но на практике эти правила обходят на каждом шагу:

Продавцы редко строго проверяют паспорта. Старшие подростки покупают устройства для младших. Огромная часть рынка ушла в Telegram, где возраст вообще никого не волнует.

Власти поняли: контролировать этот бизнес точечно бесполезно. Поэтому Петербург объединился с Ленинградской областью.

Соседний регион уже готовит точно такой же документ. Логика простая: если запретить вейпы только в городе, школьники будут ездить за ними в ближайшее Мурино или Кудрово. Границу нужно закрывать синхронно.

Чем на самом деле травятся дети

Врачи давно бьют тревогу. Вейпы не безопаснее обычных сигарет, как уверяла реклама.

В жидкостях для парения содержится ударная доза тяжелых металлов, глицерина и химических ароматизаторов. При нагревании они превращаются в ядовитый коктейль.

Ранее «Городовой» рассказывал, власти Петербурга решили спросить у горожан о вейпах.