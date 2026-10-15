Выдержали 300 тонн: новые путепроводы на ЮШМ проверили на прочность песком

Южная широтная магистраль: забудьте о закрытых шлагбаумах
Юг Петербурга растет с бешеной скоростью: строятся Шушары, развиваются Пушкин и Пулковские высоты.
Главная головная боль местных жителей — железнодорожные переезды у станций «Александровская» и «Царское Село». Перед закрытыми шлагбаумами можно потерять не один час.
Решением станет Южная широтная магистраль (ЮШМ). Это абсолютно новая трасса длиной более 7 км. Она свяжет Петербургское шоссе, шоссе Подбельского, Сарицкую улицу и Усть-Славянское шоссе.
По сути, это будет удобный дублер южного участка КАД. Транзитный транспорт пустят в объезд Пушкина и Павловска — дышать в исторических пригородах станет легче.
Мосты проверили тяжелой артиллерией
Строители провели жесткий краш-тест двух новых путепроводов через ж/д пути Балтийского и Витебского направлений, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
- На эстакады загнали 12 огромных самосвалов, доверху нагруженных песком.
- Общий вес колонны — внушительные 324 тонны.
- Датчики показали: конструкции не прогнулись и легко выдержали пиковую нагрузку.
По новой дороге смогут проезжать до 50 тысяч машин в сутки. Движение будет широким — от 4 до 6 полос. Открыть Южную магистраль обещают уже в 2027 году.
Новая развязка на востоке: ШМСД дотянется до Ржевки
Второй масштабный проект разворачивается на правом берегу Невы. Речь идет о ШМСД — Широтной магистрали скоростного движения.
Простыми словами, это восточный аналог ЗСД. Трасса пройдет через весь город и свяжет ЗСД с КАД и Мурманским шоссе.
Недавно город определился, кто построит сложный транспортный узел на пересечении ШМСД и улицы Коммуны.
Контракт почти на 22 млрд рублей достался компании «ВАД», пишет "ДП".
Что именно построят?
- Появится путепровод над железнодорожными путями.
- Построят съезды с будущей скоростной трассы на улицы Коммуны и Коллонтай.
- Сами улицы Коллонтай и Коммуны продлят, связав Красногвардейский и Невский районы удобным коридором.
Правда, придется запастись терпением. Стройка на этом участке стартует в апреле 2027 года, а полностью закончить развязку планируют к осени 2031 года.
Но результат того стоит: у жителей Ржевки и Веселого Поселка появится прямой и быстрый выезд за город без блужданий по перегруженным улицам.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге решили увеличить штраф за неоплату парковки.