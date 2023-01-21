Леонид Якубович

Телеведущему приходится несладко.
Ведущий шокировал зрителей шоу.
Поговаривают, что у них даже есть дети.
Сам телеведущий остается голодным.
У него есть и другие доходы.
Зрители такого не ожидали.
Ведущий погорячился со словами.
Телеведущий не смог смолчать.
Наследница даже не носит его фамилию.
Леонид Аркадьевич давно уже не просто ведущий.
Любимый россиянами ведущий не единственный в своем роде.
Ведущий сделал публичное заявление.
У пары необычное сожительство.
Новый наставник еще не встречался со свахой на площадке, но уже уверен, что она справится.
Новых выпусков развлекательных шоу уже несколько месяцев нет на ТВ.
Телеканалу невыгодно держать этих звезд на «скамейке запасных».
Ведущий «Поле чудес» впервые дал оценку юмористическому ролику, в котором фигурирует его лицо.
Знаменитый ведущий даже не скрывает своего восторга от умения емко и понятно доносить свою мысль до окружающих.
Телеведущий уверен, что подобные меры просто смешны.
Известный журналист считает, что зрителей нельзя лишать развлекательных программ.