«Поле чудес» в Сестрорецке: что скрывает необычный арт-объект, который стал достопримечательностью

От избушки на курьих ножках до «Ключа от города» — почему инсталляция вызвала неоднозначную реакцию.

В самом сердце Сестрорецка, неподалеку от железнодорожной станции, расположена уникальная декоративная композиция, которая носит название «Поле чудес». Этот арт-объект, созданный на Привокзальной площади, стал настоящей достопримечательностью и местом притяжения для жителей и гостей города.

Местоположение и доступность: легко найти, легко увидеть

Найти «Поле чудес» очень просто: оно находится в непосредственной близости от вокзала — всего в 15 метрах от него, или по адресу улица Воскова, 17. Это делает его доступным для всех желающих, кто приезжает в Сестрорецк или просто проходит мимо. Удобное расположение делает арт-объект еще более привлекательным для посетителей.

Сказочные персонажи: избушка на курьих ножках, Буратино и другие герои

«Поле чудес» — это декоративная композиция со сказочными персонажами, расположенная на Привокзальной площади Сестрорецка, рядом с храмом Тихвинской иконы Божией Матери.

Некоторые элементы композиции: избушка на курьих ножках; Буратино; Кот Базилио с Лисой Алисой; филин на дубе, символизирующий мудрость; Жар-птица; Царевна-лягушка, ищущая своего жениха. Фигуры сказочных героев создают атмосферу волшебства и радости, привлекая внимание детей и взрослых.

13 февраля 2025 года к композиции добавилась металлическая конструкция с фонарями — «Ключ от города Сюстербек».

Создание и уход: духовно-просветительский центр и забота о растениях

Этот объект расположен на территории духовно-просветительского центра. Отец Гавриил лично участвовал в уходе и посадке растений на данном объекте. Привлекались учащиеся лесотехнической академии для ландшафтных работ.

Размещение арт-объекта на территории духовно-просветительского центра придает ему особое значение. Забота о растениях создает ощущение уюта и гармонии.

Во второй половине лета на этой небольшой площадке расцветают крупные подсолнухи. Они достигают высоты в три метра. Цветение подсолнухов делает «Поле чудес» еще более ярким и живописным, привлекая внимание своей красотой и великолепием.

Рядом расположена скамья в музыкальном стиле в виде клавиш пианино, где можно присесть, отдохнуть и полюбоваться цветами.

Канализационные люки, расположенные рядом, выполнены в виде «сольдо», которые закапывал Буратино. Этот арт объект является напоминанием нам о том, что надо быть бдительными в наше непростое время финансовых махинаций. Использование образов из сказки для передачи важных общественных сообщений делает арт-объект актуальным и значимым.

Участие казаков в программе «Поле чудес»: подарки для Леонида Якубовича

10 января 2020 года казаки «Невской сечи» приняли участие в Новогоднем выпуске программы «Поле чудес». Они вручили Леониду Якубовичу картину с изображением этой инсталляции и икону. Сейчас эти подарки находятся в Москве в музее программы «Поле чудес». Этот факт подчеркивает значимость арт-объекта и его популярность.

Неоднозначная реакция жителей: оценки и мнения о «Поле чудес»

Как пишет канал «Я свяжу себе жизнь», не все жители Сестрорецка одобрили этот арт объект. Некоторые считают его неуместным в центре города. Однако, судя по проведенным опросам, все-таки большинству он пришелся по вкусу.

Воспитательная функция: сказка как источник моральных ценностей

Всем известная сказка про Буратино учит нас отличать добро от зла, правду от лжи. Сказки формируют личность с детства. Арт-объект напоминает о важности моральных ценностей и воспитательной роли сказок.