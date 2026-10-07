Медведь не рождается людоедом: когда хищник считает человека легкой добычей - ответ зоолога

Хотя по своей природе медведь не охотится на людей, иногда это происходит

Новости о том, что медведь напал на человека, стали появляться чаще. Многие россияне вполне оправданно боятся встретиться с лесным великаном и пострадать от лап и когтей огромного зверя. Хотя по своей природе медведь не охотится на людей, иногда это происходит. Кандидат биологических наук Елена Шапетько объяснила, почему.

Почему медведь нападает

Медведицы учат своих медвежат избегать людей. Многие звери живут в тайге, ни разу не встретив человека. Но если медведь однажды совершит успешную атаку, он быстро поймет, что человек — легкая добыча. На охоту за ним тратится меньше сил, чем на лесных животных, и навык нападать на людей закрепляется, поясняет зоолог.

У человека нет когтей, клыков и плотной шкуры. Он медленнее медведя и физически слабее. Для крупного хищника человек — почти беззащитная добыча. Именно поэтому для зверя, который однажды напал на человека, рецидив становится очень вероятным. Медведь-людоед — крайне опасен, если, конечно, он останется на свободе.

Когда факт нападения на человека подтвержден, специалисты изымают особь из природы. Возвращать людоеда в лес нельзя. Его отлавливают для зоопарка или питомника, где у него не будет контактов с людьми, либо устраняют.

Как избежать встречи с медведем

Не оставляйте еду в лесу — она приманивает зверя.

Держитесь группой и шумите, чтобы медведь услышал вас и ушел.

Не убегайте: медведь быстрее. Медленно отступайте, не поворачиваясь к нему спиной. По возможности заберитесь на дерево.

На форумах охотников и туристов часто пишут: «Встреча с медведем — всегда риск. Лучше не ходить на его территорию».

Читайте также:

Калина на зиму без варки — три способа заготовки со сроком хранения до 1 года