Калина на зиму без варки — три способа заготовки со сроком хранения до 1 года

После первых заморозков пора собирать и заготавливать калину

После первых заморозков принято собирать калину - ягоду с характером, но полную витаминов. Чтобы их сохранить, хозяйки заготавливают калину на зиму без варки.

Калина, протертая с сахаром

Ягоды перебирают, промывают и обдают кипятком, чтобы убрать горечь. Затем протирают через сито, чтобы избавиться от косточек. В пюре добавляют сахар в пропорции 1:1 или 1:2 (на 1 кг пюре — 2 кг сахара). Массу перемешивают и оставляют в холодильнике на сутки, пока сахар полностью не растворится. Затем пюре раскладывают по стерилизованным банкам и убирают в холодильник. Сверху в качестве консерванта можно присыпать слоем сахара.

Можно засахарить и целую ягоду, не перетирая в пюре. На дно стерилизованной банки насыпают 1 столовую ложку сахара, затем укладывают слой ягод (1,5 см), снова пересыпают сахаром и так чередуют до верха. Верхним слоем обязательно должен быть сахар.

Заморозка

Самый простой и быстрый способ. Ягоды перебирают, моют и обязательно хорошо просушивают. Раскладывают в один слой на противне и отправляют в морозилку на 2–3 часа. После быстрой заморозки ягоды пересыпают в пакеты или контейнеры нужными порциями. Хранится замороженная калина до года.

Сушка

Ещё один способ без сахара. Ягоды (мытые или просто очищенные от пыли) раскладывают в один слой на противне и сушат в духовке при температуре 45–55 C в течение 10–12 часов. Дверцу духовки нужно слегка приоткрыть для циркуляции воздуха. Готовые ягоды хранят в стеклянных банках или тканевых мешочках в сухом месте. Зимой их добавляют в чай, компоты и морсы.

Калина, целиком перетертая с сахаром, напоминает цукаты, отмечают хозяйки на форумах. Она хороша к чаю и для пирогов.

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