«Зима в России будет аномальной»: синоптики рассказали, к чему готовиться

Зима в этом сезоне обещает быть совсем не такой, как привыкли россияне. Метеорологи предупреждают: климатическая картина окажется по-настоящему нестандартной.
Из‑за глобального природного явления привычные прогнозы могут не сработать, поэтому к холодам лучше подготовиться заранее.
Что за аномалии обещают синоптики
Главная причина резких изменений — явление Эль‑Ниньо: колебания температуры воды в Тихом океане влияют на погоду по всему миру, в том числе и в России. По оценкам экспертов, в этом году его воздействие будет особенно сильным.
Где и какие сюрпризы ждать
Прогнозы заметно различаются по регионам:
- Дальний Восток (Приморье, Хабаровский край) — рекордные морозы, обильные снегопады и метели;
- европейская часть страны (Москва, Санкт‑Петербург, Тверь, Тула и др.) — температура до −30 °C, что на 7 градусов ниже нормы;
- южные регионы — необычно частые ледяные дожди.
Практические советы: как подстраховаться
Чтобы капризы погоды не сорвали планы, стоит держать в голове несколько простых правил: заранее проверьте исправность зимней резины и запаситесь незамерзающей жидкостью, держите дома набор тёплых вещей и термос, а для поездок сверяйтесь с краткосрочными прогнозами — в условиях аномалий они надёжнее долгосрочных.
Вывод
Эта зима может серьёзно удивить даже опытных синоптиков, так что лучше не полагаться на привычные представления о сезоне.
Внимательное отношение к прогнозам и простая бытовая подготовка помогут избежать неприятных сюрпризов. Главное — учитывать региональные особенности и не откладывать важные приготовления.
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