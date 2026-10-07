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«Зима в России будет аномальной»: синоптики рассказали, к чему готовиться

Опубликовано: 7 октября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Зима в России будет аномальной»: синоптики рассказали, к чему готовиться
фото Global Look Press
Почему эта зима может стать самой необычной

Зима в этом сезоне обещает быть совсем не такой, как привыкли россияне. Метеорологи предупреждают: климатическая картина окажется по-настоящему нестандартной.

Из‑за глобального природного явления привычные прогнозы могут не сработать, поэтому к холодам лучше подготовиться заранее.

Что за аномалии обещают синоптики

Главная причина резких изменений — явление Эль‑Ниньо: колебания температуры воды в Тихом океане влияют на погоду по всему миру, в том числе и в России. По оценкам экспертов, в этом году его воздействие будет особенно сильным.

Где и какие сюрпризы ждать

Прогнозы заметно различаются по регионам:

  • Дальний Восток (Приморье, Хабаровский край) — рекордные морозы, обильные снегопады и метели;
  • европейская часть страны (Москва, Санкт‑Петербург, Тверь, Тула и др.) — температура до −30 °C, что на 7 градусов ниже нормы;
  • южные регионы — необычно частые ледяные дожди.

Практические советы: как подстраховаться

Чтобы капризы погоды не сорвали планы, стоит держать в голове несколько простых правил: заранее проверьте исправность зимней резины и запаситесь незамерзающей жидкостью, держите дома набор тёплых вещей и термос, а для поездок сверяйтесь с краткосрочными прогнозами — в условиях аномалий они надёжнее долгосрочных.

Вывод

Эта зима может серьёзно удивить даже опытных синоптиков, так что лучше не полагаться на привычные представления о сезоне.

Внимательное отношение к прогнозам и простая бытовая подготовка помогут избежать неприятных сюрпризов. Главное — учитывать региональные особенности и не откладывать важные приготовления.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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