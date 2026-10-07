Осень отменяется? В Петербурге снова тепло и сухо

Суровая питерская осень временно взяла паузу.

В Петербург пришло сухое и приятное тепло. Причина — огромный антициклон, который разогнал дождевые тучи и принес в регион солнечные лучи.

Погода на сегодня: тепло, но с ветерком

Сегодня в Петербурге обойдется без зонтов. Облака на небе будут, но солнце сможет пробиться сквозь них и хорошенько разогреть воздух.

В городе: столбики термометров покажут +13…+15°.

столбики термометров покажут +13…+15°. В области: будет от +11 до +16°.

будет от +11 до +16°. Атмосферное давление: в полной норме — 760 миллиметров ртутного столба.

Главный минус сегодняшнего дня — ветер. Он будет дуть с запада со скоростью 5–10 м/с и порывами, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Прогноз на четверг: держим планку

Хорошая новость — сухое затишье продолжается. В четверг осадков тоже не обещают. Ночью станет прохладнее, всего +5…+7°. Зато днем воздух снова прогреется до отличных +12…+14°. Идеальное время, чтобы погулять по шуршащим листьям в парке.

А как было раньше?

Если вам кажется, что +14° в октябре — это обычное дело, то это не так. По климатической норме 7 октября в Петербурге должно быть всего +7,6°. Так что сейчас мы идем с опережением!

Вот несколько интересных фактов из метеоистории города за 7 октября:

Самый жаркий день был в военном 1943 году. Тогда термометры показали рекордные +16,8°.

был в военном 1943 году. Тогда термометры показали рекордные +16,8°. Самый холодный зафиксировали в 1998 году: мороз подморозил город до -2,6°.

зафиксировали в 1998 году: мороз подморозил город до -2,6°. Сильнейший потоп произошел в 2003 году. За день на Петербург вылилось 37 мм воды — это больше половины нормы за весь месяц!

В прошлом году минимум составил +6,5°, максимальная температура достигла +16,5°, осадков не было.

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