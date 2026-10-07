Коммунальные льготы в 2026 году: кому положена скидка 50% и как оформить субсидию

Как сэкономить на коммуналке

Оплата ЖКХ нередко съедает заметную часть семейного бюджета. Государство помогает снизить нагрузку: для этого есть льготы и субсидии — механизмы с разными условиями.

Льготы: кому дают скидку

Льгота — это фиксированная скидка, она не зависит от дохода. На федеральном уровне 50 % дают:

инвалидам всех групп;

ветеранам и участникам войн;

чернобыльцам;

Героям России, СССР;

семьям погибших военнослужащих.

Многодетным семьям — скидка от 30 %, регионы могут её увеличивать. Героям Труда и кавалерам ордена Трудовой Славы компенсируют расходы полностью.

Субсидии: когда помогают деньгами

Субсидия — это выплата, если траты на ЖКХ превышают допустимую долю бюджета. По федеральным правилам, это 22 %, но в регионах порог бывает ниже.

Как оформить

Подать заявку можно через соцзащиту, МФЦ или Госуслуги. В отдельных регионах (например, в Москве) льготы оформляют только онлайн.

Вывод

Льготы и субсидии реально снижают нагрузку на бюджет, но работают по разным принципам. Полезно раз в год проверять право на поддержку — условия и тарифы меняются.

Мнение россиян

«Скидка для многодетной семьи — это ощутимая экономия, каждая тысяча на счету», — говорит Ольга из Рязани. «Субсидия выручает: без неё счета были бы неподъёмными», — делится Пётр из Самары. «Удобно, что всё можно сделать через Госуслуги — не надо никуда ходить», — отмечает Елена из Москвы.

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