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Коммунальные льготы в 2026 году: кому положена скидка 50% и как оформить субсидию

Опубликовано: 7 октября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Коммунальные льготы в 2026 году: кому положена скидка 50% и как оформить субсидию
фото Global Look Press
Как сэкономить на коммуналке

Оплата ЖКХ нередко съедает заметную часть семейного бюджета. Государство помогает снизить нагрузку: для этого есть льготы и субсидии — механизмы с разными условиями.

Льготы: кому дают скидку

Льгота — это фиксированная скидка, она не зависит от дохода. На федеральном уровне 50 % дают:

  • инвалидам всех групп;
  • ветеранам и участникам войн;
  • чернобыльцам;
  • Героям России, СССР;
  • семьям погибших военнослужащих.

Многодетным семьям — скидка от 30 %, регионы могут её увеличивать. Героям Труда и кавалерам ордена Трудовой Славы компенсируют расходы полностью.

Субсидии: когда помогают деньгами

Субсидия — это выплата, если траты на ЖКХ превышают допустимую долю бюджета. По федеральным правилам, это 22 %, но в регионах порог бывает ниже.

Как оформить

Подать заявку можно через соцзащиту, МФЦ или Госуслуги. В отдельных регионах (например, в Москве) льготы оформляют только онлайн.

Вывод

Льготы и субсидии реально снижают нагрузку на бюджет, но работают по разным принципам. Полезно раз в год проверять право на поддержку — условия и тарифы меняются.

Мнение россиян

«Скидка для многодетной семьи — это ощутимая экономия, каждая тысяча на счету», — говорит Ольга из Рязани.

«Субсидия выручает: без неё счета были бы неподъёмными», — делится Пётр из Самары.

«Удобно, что всё можно сделать через Госуслуги — не надо никуда ходить», — отмечает Елена из Москвы.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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