Пенсионерам 1951–1971 годов рождения: проверьте старый стаж — надбавка к пенсии составит до 10 тысяч

Бывает, что в пенсионном деле не хватает данных о работе — особенно за советские годы и 90-е. Из-за этого выплата может оказаться меньше положенного.
Хорошая новость: стаж можно подтвердить документами, и пенсию пересчитают. Но ждать автоматического перерасчёта не стоит — действовать нужно самому.
Почему это актуально
У людей, рождённых в 1951–1971 годах, значительная часть стажа пришлась на время, когда документы оформляли вручную, а перенос данных в электронные системы нередко сопровождался ошибками.
Отсюда и пробелы: то нет нескольких лет работы, то сведения о зарплате неполные.
Что чаще всего упускают
- в деле нет записей о целых периодах работы;
- отсутствуют данные о заработке;
- информация из трудовой книжки не попала в электронную базу.
Порядок действий
Сначала берут выписку из индивидуального лицевого счёта в СФР и сверяют её с трудовой книжкой. Если находят пробелы, ищут подтверждения: архивные справки, приказы, договоры. Когда бумаг нет — делают запрос в архив.
Готовый пакет документов вместе с заявлением подают в СФР. Особое внимание — стажу до 2002 года: по нему чаще всего бывают расхождения, отмечает источник.
Вывод
Размер прибавки зависит от того, какой стаж удастся подтвердить: она может составить как несколько сотен, так и более 10 тысяч рублей в месяц. Главное — не откладывать проверку: чем полнее документы, тем точнее будет перерасчёт.
Мнение россиян
«Одна справка из архива реально меняет сумму пенсии — я так добилась прибавки почти на 4 тысячи», — рассказывает Лидия Ивановна.
«Лучше потратить время на сбор бумаг, чем годами получать меньше», — считает Дмитрий Андреевич.
«Проверяйте стаж до 2002 года в первую очередь — там почти у всех есть пробелы», — советует Елена Сергеевна.
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