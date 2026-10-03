Пенсионерам 1951–1971 годов рождения: проверьте старый стаж — надбавка к пенсии составит до 10 тысяч

Как пенсионерам проверить стаж и увеличить пенсию

Бывает, что в пенсионном деле не хватает данных о работе — особенно за советские годы и 90-е. Из-за этого выплата может оказаться меньше положенного.

Хорошая новость: стаж можно подтвердить документами, и пенсию пересчитают. Но ждать автоматического перерасчёта не стоит — действовать нужно самому.

Почему это актуально

У людей, рождённых в 1951–1971 годах, значительная часть стажа пришлась на время, когда документы оформляли вручную, а перенос данных в электронные системы нередко сопровождался ошибками.

Отсюда и пробелы: то нет нескольких лет работы, то сведения о зарплате неполные.

Что чаще всего упускают

в деле нет записей о целых периодах работы;

отсутствуют данные о заработке;

информация из трудовой книжки не попала в электронную базу.

Порядок действий

Сначала берут выписку из индивидуального лицевого счёта в СФР и сверяют её с трудовой книжкой. Если находят пробелы, ищут подтверждения: архивные справки, приказы, договоры. Когда бумаг нет — делают запрос в архив.

Готовый пакет документов вместе с заявлением подают в СФР. Особое внимание — стажу до 2002 года: по нему чаще всего бывают расхождения, отмечает источник.

Вывод

Размер прибавки зависит от того, какой стаж удастся подтвердить: она может составить как несколько сотен, так и более 10 тысяч рублей в месяц. Главное — не откладывать проверку: чем полнее документы, тем точнее будет перерасчёт.

Мнение россиян

«Одна справка из архива реально меняет сумму пенсии — я так добилась прибавки почти на 4 тысячи», — рассказывает Лидия Ивановна. «Лучше потратить время на сбор бумаг, чем годами получать меньше», — считает Дмитрий Андреевич. «Проверяйте стаж до 2002 года в первую очередь — там почти у всех есть пробелы», — советует Елена Сергеевна.

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