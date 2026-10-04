Осенние каникулы — длиннее зимних в 2026 году: когда начнутся и сколько продлятся

Как теперь выглядит расписание и какие моменты нельзя упускать из виду

В новом учебном году календарь школьных каникул немного подправили: осенью ребятам добавили день отдыха, зато зимой период каникул стал на сутки короче.

Для родителей и детей такие сдвиги — повод заранее прикинуть, когда лучше устроить поездку или просто дать ребёнку спокойно перевести дух.

Осенний отдых длиннее, зимний — компактнее

По рекомендованному графику Минпросвещения осенние каникулы займут 12 календарных дней: с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Удлинение получилось за счёт учёта выходных и праздника 4 ноября.

Зимние каникулы стартуют 31 декабря и завершатся 10 января — итого 11 дней, что на день меньше прошлогоднего варианта.

Остальные каникулы и важные оговорки

Чтобы не запутаться в датах, полезно держать в голове полный расклад:

весенние каникулы — с 27 марта по 4 апреля 2027 года;

летние каникулы — с 27 мая по 31 августа 2027 года;

дополнительные каникулы для первоклассников — с 15 по 21 февраля 2027 года.

При этом школы не обязаны следовать графику один в один: они могут адаптировать календарь под свои нужды — учитывать местные традиции, праздники и выбранную систему обучения (четверти или триместры).

Вывод

Рекомендованный календарь — это ориентир, а не жёсткое правило. Чтобы точно знать, когда ребёнок будет отдыхать, лучше свериться с расписанием конкретной школы. Это убережёт от недоразумений при планировании семейных дел и поездок.

Мнение россиян

«Лишний день осенью — и можно спокойно собрать вещи, доехать без спешки и нормально отдохнуть», — рассказывает мама ученика из Воронежа. «Зимой день потеряли — обидно, хотелось бы чуть больше семейного времени в праздники», — признаётся папа школьницы из Перми. «Февральские каникулы для первоклашки — настоящая поддержка: ребёнок успевает выдохнуть и снова втянуться в учёбу», — делится жительница Казани.

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