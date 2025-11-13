Городовой / Город / Путин поблагодарил Якубовича, Гузееву и Сябитову: причём тут «Поле чудес» и «Давай поженимся»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Варится, лопаткой перемешивается»: как работать с рисовой мукой, чтобы избежать провала Общество
Уровень воды в Неве пошёл вверх: пора ли петербуржцам тревожиться Город
«Ни один мегапроект не реализуется в стерильных условиях»: стоит ли петербуржцам бояться ВСМ Город
Призрак в доме: как обмануть злоумышленников и сохранить спокойствие Общество
«Забота» на продажу: семья из Петербурга, торгуя землёй для многодетных, выкачала из бюджета свыше 33 млн Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Путин поблагодарил Якубовича, Гузееву и Сябитову: причём тут «Поле чудес» и «Давай поженимся»

Опубликовано: 13 ноября 2025 17:30
Путин поблагодарил Якубовича, Гузееву и Сябитову: причём тут «Поле чудес» и «Давай поженимся»
Путин поблагодарил Якубовича, Гузееву и Сябитову: причём тут «Поле чудес» и «Давай поженимся»
Global Look Press / Kremlin Pool

Президент России вручил государственные награды представителям средств массовой информации за достигнутые успехи в профессиональной деятельности.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность народному артисту, актеру и телеведущему Леониду Якубовичу за его многолетнюю деятельность и значительный вклад в развитие отечественных СМИ. Официальное распоряжение опубликовали на правовом портале.

Также слова благодарности от главы государства были адресованы ведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. Их профессиональный вклад в развитие телевидения также был отмечен.

Ранее сообщалось, что президент анонсировал неформальную встречу глав государств стран — участниц СНГ и Евразийского экономического союза в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью