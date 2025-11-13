Путин поблагодарил Якубовича, Гузееву и Сябитову: причём тут «Поле чудес» и «Давай поженимся»

Президент России Владимир Путин выразил благодарность народному артисту, актеру и телеведущему Леониду Якубовичу за его многолетнюю деятельность и значительный вклад в развитие отечественных СМИ. Официальное распоряжение опубликовали на правовом портале.
Также слова благодарности от главы государства были адресованы ведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. Их профессиональный вклад в развитие телевидения также был отмечен.
