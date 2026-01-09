Городовой / Город / Убийство мужчины в Тельмана: подростка отправили под домашний арест
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург зарывается в сугробы: с начала зимы насыпало свыше 70 сантиметров Город
Сколько денег на самом деле приносят «народные» облигации: эксперт раскрывает неожиданные цифры Город
Лишь каждая четвёртая: сколько нераспроданных квартирв осталось в новостройках Петербурга Город
Врачи отчитываются силовикам: в России клиники начнут сообщать МВД и Роспотребнадзору о здоровье мигрантов Город
Огонь в Пушкине: пожар в общежитии, не обошлось без пострадавшего Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье История и культура Санкт-Петербурга Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Убийство мужчины в Тельмана: подростка отправили под домашний арест

Опубликовано: 9 января 2026 05:30
 Проверено редакцией
Убийство мужчины в Тельмана: подростка отправили под домашний арест
Убийство мужчины в Тельмана: подростка отправили под домашний арест
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

В Тосно сегодня был задержан молодой человек.

Пятнадцатилетнему юноше, подозреваемому в убийстве мужчины у торгового комплекса в посёлке Тельмана, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о намеренном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, сообщает 78.ru.

Согласно материалам следствия, во время ссоры с 35-летним жителем поселка подросток нанес не менее двух ударов по голове.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Известно, что погибший часто общался с молодежью, обучал их спортивным играм, выступал в роли судьи на дворовых футбольных матчах.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью