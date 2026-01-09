Убийство мужчины в Тельмана: подростка отправили под домашний арест

Пятнадцатилетнему юноше, подозреваемому в убийстве мужчины у торгового комплекса в посёлке Тельмана, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о намеренном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, сообщает 78.ru.
Согласно материалам следствия, во время ссоры с 35-летним жителем поселка подросток нанес не менее двух ударов по голове.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Известно, что погибший часто общался с молодежью, обучал их спортивным играм, выступал в роли судьи на дворовых футбольных матчах.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».