Врачи отчитываются силовикам: в России клиники начнут сообщать МВД и Роспотребнадзору о здоровье мигрантов
Врачи отчитываются силовикам: в России клиники начнут сообщать МВД и Роспотребнадзору о здоровье мигрантов

Опубликовано: 9 января 2026 05:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

МВД и Роспотребнадзор планируют ужесточить надзор за инфекционными заболеваниями среди мигрантов с целью своевременного выявления и выдворения заболевших.

Разрабатываются новые правила, которые затронут въезжающих в Россию иностранных граждан и повысят уровень медицинского контроля.

Главным нововведением станет сокращение срока для обязательного медицинского осмотра с трёх месяцев до одного. Запланировано, что теперь эта процедура должна будет проходить в течение тридцати дней с момента прибытия, сообщает ТАСС.

Уклонение от обследования повлечёт административную ответственность: для нарушителей предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях суд может вынести решение о выдворении из страны.

Также в качестве меры борьбы с фальсификациями предлагается ужесточить наказания за изготовление поддельных медицинских справок, особенно если речь идёт об опасных инфекциях.

Все обследования мигрантов станут предметом дополнительного контроля: медицинские учреждения будут обязаны информировать МВД России о выдаче любых заключений.

Если во время осмотра выявляются инфекционные заболевания, о таких случаях станут извещать Роспотребнадзор для организации быстрой депортации.

По данным судебных приставов, в 2025 году из Российской Федерации были вручную выдворены свыше 54 тысяч человек, прибывших из-за рубежа.

Недавно в соцсетях обсуждали необходимость усиления мер контроля за здоровьем граждан иных государств. Новый порядок призван повысить эффективность выявления и пресечения рисков, связанных с завозом опасных заболеваний.

Юлия Аликова
Город
