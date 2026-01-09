Врачи отчитываются силовикам: в России клиники начнут сообщать МВД и Роспотребнадзору о здоровье мигрантов

Разрабатываются новые правила, которые затронут въезжающих в Россию иностранных граждан и повысят уровень медицинского контроля.
Главным нововведением станет сокращение срока для обязательного медицинского осмотра с трёх месяцев до одного. Запланировано, что теперь эта процедура должна будет проходить в течение тридцати дней с момента прибытия, сообщает ТАСС.
Уклонение от обследования повлечёт административную ответственность: для нарушителей предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях суд может вынести решение о выдворении из страны.
Также в качестве меры борьбы с фальсификациями предлагается ужесточить наказания за изготовление поддельных медицинских справок, особенно если речь идёт об опасных инфекциях.
Все обследования мигрантов станут предметом дополнительного контроля: медицинские учреждения будут обязаны информировать МВД России о выдаче любых заключений.
Если во время осмотра выявляются инфекционные заболевания, о таких случаях станут извещать Роспотребнадзор для организации быстрой депортации.
По данным судебных приставов, в 2025 году из Российской Федерации были вручную выдворены свыше 54 тысяч человек, прибывших из-за рубежа.
Недавно в соцсетях обсуждали необходимость усиления мер контроля за здоровьем граждан иных государств. Новый порядок призван повысить эффективность выявления и пресечения рисков, связанных с завозом опасных заболеваний.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».