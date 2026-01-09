Врачи отчитываются силовикам: в России клиники начнут сообщать МВД и Роспотребнадзору о здоровье мигрантов

Новости по теме

Пенсионеров России ждёт неожиданный пересчёт: как изменится их жизнь после пристального контроля раз в два года

Не полиция, а приставы: в 2025‑м из России принудительно выдворили свыше 54 тысяч мигрантов

Пострашнее коронавируса? Роспотребнадзор уверяет: к таким угрозам Россия уже готова

Половина новых кафе в России — вне проверок качества пищи: как они ускользают от контроля

Как императорский двор Петербурга в XVIII веке стал законодателем мод для всей России: инструмент контроля и «окно в Европу»

