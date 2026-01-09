Городовой / Город / Лишь каждая четвёртая: сколько нераспроданных квартирв осталось в новостройках Петербурга
Лишь каждая четвёртая: сколько нераспроданных квартирв осталось в новостройках Петербурга

Опубликовано: 9 января 2026 06:00
Лишь каждая четвёртая: сколько нераспроданных квартирв осталось в новостройках Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov

К концу 2025 года по стране было зарегистрировано 5,6 миллиона квадратных метров, что составляет 37 процентов от общего объёма.

В Санкт-Петербурге снизился процент нераспроданных квартир в новых жилых комплексах, об этом сообщили специалисты ресурса «Движение.ру».

На конец предстоящего года в городе осталось 27 % непроданных площадей, что на 5 % ниже прошлогоднего показателя. Годом ранее этот показатель составлял 32 %.

В целом по стране объем нереализованных новостроек к концу 2025 года составил 5,6 миллиона квадратных метров, что соответствует 37 % от совокупного предложения.

За прошедший год нашло своих покупателей 63 % от всех построенных площадей. На декабрь в России оставалось ввести в эксплуатацию еще 15,2 миллиона квадратных метров строящихся домов.

Руководитель центра аналитики «Движение.ру» Ян Гравшин отметил:

«В конце каждого года у нас традиционно максимальные значения по вводу жилых площадей, но в этом декабре ждём снижения — часть девелоперов откладывает сдачу домов, чтобы успеть отторговать дополнительные площади до вступления изменений в программу льготной семейной ипотеки в феврале.
Для уже купивших квартиры в таких домах — это не самая хорошая новость».

Такая доля непроданных квартир создает повышенную финансовую нагрузку для строительных компаний.

После завершения строительства и ввода домов в эксплуатацию у застройщиков не будет возможности продавать оставшиеся квартиры с поддержкой льготных ипотечных программ. Это обстоятельство связывают с изменениями, которые вступают в силу с февраля.

При этом наибольший объем сделок на первичном рынке в Санкт-Петербурге зафиксирован в Невском районе. Средний бюджет сделки на рынке новостроек города составил 10,9 миллиона рублей.

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», медианная цена готового жилья достигла 11,1 миллиона рублей, а в расчете на один квадратный метр – 234 тысячи рублей к концу года.

Юлия Аликова
Город
