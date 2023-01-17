Лариса Гузеева

Зрители могут и не дождаться нового сезона.
Актриса вспомнила классика.
Звезда не раз признавалась в любви к этому лакомству.
В эфире произошли перестановки.
Фолловеры ахнули от такого провала.
Актриса в долгу не осталась.
Сейчас его знает вся страна.
С годами ситуация лишь усугубляется.
Артистка явно переборщила с чувствами.
Артистка не понаслышке знает секрет.
У звезды возникли неприятности.
У девушки оказалось множество проблем.
Телесваха умеет удивлять.
Вся правда всплыла наружу спустя годы.
Красиво жить не запретишь.
Артистку распекли за новое амплуа.
Ведущая не сдержалась.
Телезвезда дала волю чувствам.
Ради таких деньжищ можно и теплое морское побережье покинуть.
Ведущая шоу «Давай поженимся!» изменилась к лучшему благодаря новой любви.