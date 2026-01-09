Городовой / Город / Своё — на самый видный ряд: Минпромторг добивается для российских товаров лучших мест в магазинах
Опубликовано: 9 января 2026 04:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Госдума рассматривает законопроект, направленный на поддержку российских производителей.

В 2026 году в России начнёт действовать новый закон, направленный на продвижение отечественных товаров в розничной торговле.

Документ, подготовленный Министерством промышленности и торговли, предусматривает обязательную долю российских непродовольственных товаров на прилавках магазинов. Одной из задач этой инициативы названы поддержка местных производителей и укрепление их позиций на внутреннем рынке.

В результате внедрения новых требований российские товары получат преимущество при размещении на видимых местах в магазинах.

Более того, товары отечественного производства будут чаще появляться в числе первых рекомендаций при поиске в маркетплейсах. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью ТАСС заявил:

«Документ уже согласован со всеми заинтересованными федеральными органами и находится на стадии оценки регулирующего воздействия».

В настоящее время ведётся анализ возможных последствий закона. После этой процедуры проект будет направлен в правительство страны для дальнейшего рассмотрения.

Ожидается, что закон позволит увеличить спрос на российские товары и усилить их позиции в условиях конкуренции.

Автор:
Юлия Аликова
Город
