Своё — на самый видный ряд: Минпромторг добивается для российских товаров лучших мест в магазинах

В 2026 году в России начнёт действовать новый закон, направленный на продвижение отечественных товаров в розничной торговле.
Документ, подготовленный Министерством промышленности и торговли, предусматривает обязательную долю российских непродовольственных товаров на прилавках магазинов. Одной из задач этой инициативы названы поддержка местных производителей и укрепление их позиций на внутреннем рынке.
В результате внедрения новых требований российские товары получат преимущество при размещении на видимых местах в магазинах.
Более того, товары отечественного производства будут чаще появляться в числе первых рекомендаций при поиске в маркетплейсах. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью ТАСС заявил:
«Документ уже согласован со всеми заинтересованными федеральными органами и находится на стадии оценки регулирующего воздействия».
В настоящее время ведётся анализ возможных последствий закона. После этой процедуры проект будет направлен в правительство страны для дальнейшего рассмотрения.
Ожидается, что закон позволит увеличить спрос на российские товары и усилить их позиции в условиях конкуренции.
