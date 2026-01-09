Огонь в Пушкине: пожар в общежитии, не обошлось без пострадавшего

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга был зафиксирован пожар в общежитии, расположенном на территории павильона Урицкого. Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 02:15.
Огонь вспыхнул в комнате, площадь которой составляла 10 квадратных метров.
Пламя полностью охватило это помещение и распространилось на участок коридора общей площадью 15 квадратных метров, повредив семь из них.
К месту происшествия прибыли 14 сотрудников службы спасения, которые привлекли три специальных автомобиля. Возгорание было ликвидировано к 04:08.
В результате ЧП пострадал один мужчина. Его отвезли в больницу для оказания медицинской помощи. Экстренные службы не сообщили подробностей о состоянии пострадавшего.
