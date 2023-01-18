Ведущий шокировал зрителей шоу.
Она воплотила в реальность давнюю мечту.
Сам телеведущий остается голодным.
У него есть и другие доходы.
Ведущий погорячился со словами.
Наследница даже не носит его фамилию.
Леонид Аркадьевич давно уже не просто ведущий.
Новых выпусков развлекательных шоу уже несколько месяцев нет на ТВ.
Телеведущий уверен, что подобные меры просто смешны.
Известный журналист считает, что зрителей нельзя лишать развлекательных программ.
Ведущий не скрывает, что сомневался в успехе капитал-шоу.
Капитал-шоу выходит в эфир уже более тридцати лет.
Эзотерик назвала качества, которыми должен обладать «хозяин» капитал-шоу.
Таролог объяснила, чем капитал-шоу привлекает зрителя.
Эзотерик назвала ключ к популярности капитал-шоу.
Свежий выпуск капитал-шоу «Поле чудес» вышел в эфир Первого канала восьмого июля.