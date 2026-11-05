В Петербурге вновь проблемы с интернетом: у жителей массово не работают сайты

Что происходит с интернетом в Петербурге и Ленобласти

Жители Петербурга и Ленобласти снова столкнулись с массовыми перебоями в работе интернета. Пользователи жалуются, что не открываются сайты и мессенджеры, а трафик будто «застревает» на отдельных ресурсах.

Ситуация выглядит масштабно: жалобы поступают из разных районов, и картина у многих похожая — Сеть будто работает наполовину.

Где сбои сильнее всего

По данным сервиса Detector404, проблемы затрагивают и домашний, и мобильный интернет. При этом часть трафика доходит только до ресурсов из «белых списков», а остальной сегмент остаётся недоступен.

Больше всего претензий у пользователей к «Астра-Ореол» — на него приходится почти треть всех обращений. Заметные доли жалоб также у SkyNet и «Горздрав СПб», остальные операторы фигурируют реже. В 86% случаев абоненты описывают ситуацию как общий сетевой сбой, передает источник.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему жители Петербурга стали массово забирать деньги из банков.