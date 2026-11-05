Стояла в этой позе 14 дней — бока "сдулись" на 15 см в объеме: устранение "оплывов" уже к Новому году

Подтянутый живот и ровная осанка не всегда требуют спортзала и сложных программ. Порой достаточно нескольких минут простого упражнения.

Такая поза подходит даже при слабом прессе и лишнем весе. Техника не очень сложная и не занимает много времени - начните с пары минут в день.

Чем полезна

В работе участвуют мышцы живота, спины, ног и ягодиц. Это укрепляет фигуру и улучшает осанку, снимает напряжение с поясницы и шеи. Пищеварение мягко активизируется, уходит тяжесть, а обмен веществ ускоряется. Особенно заметен эффект при выполнении по утрам.

Освойте технику

Встаньте на четвереньки: ладони под плечами, колени под бедрами. Поднимите правую ногу параллельно полу и одновременно вытяните левую руку вперед. Задержитесь на десять секунд, напрягая живот и ягодицы. Медленно вернитесь в исходное положение. Повторите с другой стороной и сделайте по десять раз на каждую.

Соблюдайте осторожность

Не прогибайтесь в пояснице и следите за дыханием. Не торопитесь, держите равновесие и чувствуйте, как работают мышцы. При проблемах со спиной или суставами сначала посоветуйтесь с врачом.