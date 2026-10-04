Прохор Шаляпин

Как приготовить овсяную кашу, которая нравится Прохору Шаляпину
Врачи приняли решение восстанавливать здоровье заслуженной артистки России с помощью капельниц.
После случившегося артист провёл бессонную ночь, размышляя о смерти.
Сергей Шнуров и группа «Ленинград» заняли первую строчку в опубликованном рейтинге.
В Петербурге на концерте Надежды Кадышевой был аншлаг.
Артисты были на взводе.
Певец вспомнил прошлое и выдал свои тайны.
Шоумен спешно избавляется от нее.
Певец недоволен семьей, в которой вырос.
Народная артистка России с пониманием относится к образу жизни финалиста проекта «Фабрика звезд-6»
Сестра певца поразила подписчиков красивыми глазами
Похоже, выбор сына ей понравился