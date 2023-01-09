Прохор Шаляпин

Недоброжелатели даже обвиняли ее во взяточничестве.
Шоумен спешно избавляется от нее.
Певец на все имеет свое мнение.
Певца возмущают современные идеалы.
Певец пошел на крайние меры.
Певцу не позавидуешь.
Певец разоблачил собственную ложь.
Певец собирается покупать китайские вещи.
Брат певицы, актрисы и телеведущей Анны Калашниковой раскрыл ее диагноз.
Артисту палец в рот не клади.
Певец называет себя другом наследницы.
Телеведущий готовит новый проект взамен закрытого «Прямого эфира».
Шоумен принял участие в XIX международной выставке головных уборов.
Модель и телеведущая Ольга Сан намекнула, что шоумен не справляется с ее сексуальной активностью.
Шоумен больше не ввязывается в романы с пенсионерками.
Вдовец собирался скорбеть о бывшей жене вечно, но все пошло не по плану.
Любитель женщин постарше снялся в сериале.
Артист показал, к чему приводят занятия спортом.
Скандальный певец не поддерживает интерес к чужому грязному белью.
Певцу досталось от возмущенной телеведущей.