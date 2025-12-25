Шок в зале: на концерте Прохора Шаляпина умер зритель

Во время одного из недавних выступлений Прохора Шаляпина произошла трагедия — в зале скончался зритель. Об этом исполнитель рассказал, появившись на программе «Вопрос ребром».
По его словам, всё случилось прямо во время концерта, когда поклонник вышел танцевать под музыку.
Артист отметил, что мужчина был в прекрасном настроении, активно танцевал, вместе с ним веселились и другие гости, и, казалось, ничего не предвещало беды.
В какой-то момент этот человек неожиданно упал и не подавал признаков жизни. Несмотря на попытки оказать помощь, вернуть его к жизни не удалось.
«И человек танцует-танцует и какой-то момент просто падает передо мной. И умирает», — поделился Прохор.
Шаляпин признался, что после случившегося он не мог уснуть всю ночь и тяжело переживал случившееся.
Ранее стало известно, что руководитель Следственного комитета решил взять на контроль расследование дела о гибели тёти и бабушки Прохора Шаляпина.