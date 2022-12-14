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Анна Калашникова

Шоу-бизнес
Бывшая невеста Шаляпина телеведущая Калашникова воспользовалась услугами суррогатной матери
Российская актриса Анна Калашникова и ее возлюбленный банкир Иван Семенов сообщили, что в ближайшее время станут родителями. Со слов Анны, они решили воспользоваться услугами суррогатной матери
22 ноя 2021 10:51
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