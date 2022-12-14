Не все поняли, что на ней платье.
Брат певицы, актрисы и телеведущей Анны Калашниковой раскрыл ее диагноз.
Артистка делает себе только хуже.
От этого артистку прошибает холодный пот.
Теряющая популярность певица опровергла, что осталась без своего банкира.
Блондинка активно хвастается дорогостоящими подарками от ухажера.
Артистка прилетела в свой день рождения на родину, чтобы отвлечься.
Особенно близких отношений практически ни с кем из знаменитостей певец завести не смог.
Этот день певице запомнится надолго.
Поистине народный артист никогда не стремился к званиям и яркой светской жизни.
Ведущая шоу сама побывала на форуме, за всеми следила, все записывала.
Ранее стало известно, что модельера отстранили от участия в модном показе.
Актриса вышла в свет в платье с немыслимым декольте
В сети не утихают страсти вокруг прошедшего фестиваля «Песня года»
Близкие всерьез обеспокоены состоянием убитой горем вдовы артиста
Российская актриса Анна Калашникова и ее возлюбленный банкир Иван Семенов сообщили, что в ближайшее время станут родителями. Со слов Анны, они решили воспользоваться услугами суррогатной матери
Красавица сама познакомила жениха с будущим любовником.
Певица стала следующей звездой, которая рассекретила свои нужды.
Модель уже несколько дней находится под наблюдением врачей Боткинской больницы.
У актрисы обнаружили уплотнения в почках.