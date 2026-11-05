Массово на зимний режим: парки пригородов Петербурга открывают бесплатный вход

Где гулять можно бесплатно

Зима потихоньку вступает в права, и музеи‑заповедники Северной столицы подстраиваются под сезон: парки переходят на зимний режим и открывают вход без билетов.

До апреля посетить знаковые места в пригородах получится совершенно бесплатно — отличная возможность увидеть их в спокойном, «не туристическом» ритме.

Где уже можно гулять бесплатно

С 13 октября без оплаты принимают гостей в Ораниенбауме (ежедневно с 09:00 до 19:00). Чуть позже, с 19 октября, бесплатный вход заработал в Екатерининском парке в Царском Селе — он открыт ежедневно с 07:00 до 21:00.

Атмосфера там сейчас совсем другая, чем летом: меньше людей, больше простора и особого зимнего очарования, передает источник.

Что откроется в ноябре

В середине осени список бесплатных локаций пополнится. С 5 ноября свободный вход появится в Александрии (09:00–19:00) и в Нижнем парке Петергофа (09:00–20:00). Ещё через несколько дней, с 9 ноября, к ним присоединится Дворцовый парк в Гатчине — он будет открыт дольше всех, с 06:00 до 22:00.

Ранее «Городовой» рассказывал, что между Петербургом и Крымом запустят дополнительный поезд на праздники.