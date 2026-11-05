Петербуржцев предупредили: ноябрьские заморозки ударят до −17 градусов

Чего ждать в Петербурге и на Северо‑Западе

Ноябрь на Северо‑Западе обещает быть ощутимо прохладным: синоптики предупреждают о резких ночных похолоданиях, когда столбик термометра может опускаться до серьёзных минусовых значений. При этом общий температурный фон месяца ожидается чуть выше привычной нормы.

Температурные прогнозы: Петербург и соседние регионы

Гидрометцентр фиксирует заметную разницу между средними значениями и возможными экстремальными спадами — особенно в ночные часы. Это делает погоду капризной и требует гибкого подхода к экипировке.

Что прогнозируют синоптики:

в Петербурге ночью в среднем −1…−6 °C, днём — около 0 °C; при похолоданиях — до −17 °C ночью и −5…−10 °C днём;

в Архангельской и Вологодской областях, Республике Коми — ночью −7…−12 °C, днём −2…−7 °C; в периоды похолоданий — до −17…−22 °C ночью и −10…−15 °C днём;

общий фон по региону будет немного выше климатической нормы, но резкие спады температуры всё равно возможны;

наибольшие перепады ожидаются в ночные и ранние утренние часы, когда холод ощущается сильнее из‑за влажности и ветра.

Как меняется погода в течение месяца

Даже при умеренно тёплом общем фоне ноябрь в этих широтах быстро становится по‑зимнему строгим: заморозки приходят раньше, а дневные оттепели не успевают прогреть воздух и почву. Влажность и ветер усиливают ощущение холода, поэтому реальные условия часто кажутся суровее цифр в прогнозе.

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