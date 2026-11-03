Какой будет зима 2026-2027 в России: синоптики дали прогноз по температуре и осадкам — что важно знать

Чего ждать от погоды зимой

Зима обещает быть непростой: синоптики не могут сойтись в едином мнении, а прогнозы пестрят противоречиями. То обещают аномальное тепло и почти полное отсутствие снега, то грозят «погодным хаосом» с резкими перепадами и обильными осадками.

Что говорят эксперты: тепло, перепады и мокрый снег

Влияние Эль‑Ниньо делает зиму особенно непредсказуемой: аномалия температуры Тихого океана превышает два градуса, а пик явления придётся на конец 2026 — начало 2027 года.

При этом мнения синоптиков расходятся: одни обещают аномально тёплую и влажную зиму, другие считают, что температура останется в рамках привычной нормы, но с частыми скачками.

Основные ожидания по ключевым параметрам:

европейская часть России — тёплая и влажная зима, возможны ледяные дожди и мокрые метели;

Центральная Россия — избыток осадков (на 30–40 % выше нормы) в январе, неустойчивый снежный покров;

Сибирь — рекордно мягкая зима, резкое сокращение дней с температурой ниже −25 °C;

общая тенденция — сокращение продолжительности зимы и более раннее наступление весны.

Почему прогнозы такие разные

"Всё дело в сочетании глобальных и локальных факторов: мощное влияние Эль‑Ниньо смешивает привычные климатические сценарии, а локальные особенности регионов дают свои нюансы", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Отсюда и разброс мнений: где‑то ждут рекордного тепла, а где‑то — резких смен погоды. При этом затяжных сильных морозов синоптики не прогнозируют, но предупреждают о частых перепадах температур.

Практический совет

Готовьтесь к нестабильной погоде: держите под рукой и тёплые, и влагостойкие вещи, а обувь выбирайте с нескользящей подошвой — ледяные дожди и мокрый снег могут застать врасплох.

Следите за краткосрочными прогнозами: из‑за резких перепадов долгосрочные сценарии быстро теряют актуальность. Так вы сможете гибко подстраиваться под капризы зимы и не зависеть от противоречивых прогнозов.

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