«95-го нет, карты не принимают»: что сейчас происходит на заправках Петербурга

Где сильнее всего ощущался дефицит и сколько теперь стоит залить бак

В начале ноября на АЗС города и области случился переполох: пропал популярный бензин, на дизеле ввели лимиты, а из‑за сбоев связи не работала безналичная оплата. Водителям пришлось стоять в очередях и искать станции, где ещё есть топливо.

Где и что пропало

Дефицит АИ‑95 ударил по КАД и Ломоносовскому району — заезды перекрывали конусами. Проблемы позже перекинулись на север города и загородные трассы: на Выборгском шоссе копились очереди, а на частных АЗС в области выдавали дизель порциями — не больше 30–50 литров на авто. Причина — переход на зимнее топливо и очистка резервуаров, плюс резкий спрос перед рабочей неделей.

Главные факты:

сильнее всего не хватало АИ‑95;

на части станций ограничили продажу дизеля;

из‑за сбоя связи водители платили наличными;

Цены: где дешевле

Дороже всего горючее стоило в центре Петербурга и на удалённых АЗС Ленобласти, выгоднее — на юге города. Примерные расценки: АИ‑92 — от 58,40 руб. (на юге) до 67,70 руб., АИ‑95 — 72,00–72,95 руб., дизель — 82,18–82,41 руб. (зимнее — до 86,82 руб.).

Практический совет

Заправляйтесь заранее, особенно перед поездками за город. Держите в машине немного наличных — при сбоях связи карты могут не сработать. Чтобы сэкономить, выбирайте заправки в южных районах: там цены ниже. Так получится избежать лишних нервов и трат.

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