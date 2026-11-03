Быстрый завтрак для «вкусного» утра: ленивый хачапури на сковороде — справится даже начинающая хозяйка

Каким должен быть идеальный завтрак? Он должен быть горячим, вкусным и простым в приготовлении. Предлагаем вашему вниманию рецепт хачапури, который отвечает этим критериям: блюдо готовится за считаные минуты и обладает превосходными вкусовыми качествами.
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — щепотка;
- мука — 1 стакан;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- молоко — 1 стакан;
- сыр — 150–250 г.
Порядок приготовления:
Взбейте яйцо в емкости с добавлением соли и сахара, затем влейте молоко.
Введите муку и разрыхлитель в яичную смесь и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. Натрите сыр на крупной терке и добавьте его в тесто.
Смажьте сковороду растительным маслом и выложите в нее тесто. Готовьте хачапури под крышкой в течение 7–10 минут. Аккуратно переверните изделие с помощью лопатки и обжаривайте еще 3–5 минут. Блюдо готово к подаче.
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова приготовила это блюдо на завтрак. Вышло очень вкусно – хрустящая корочка и нежный сыр.
Фото сгенерировано ИИ
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