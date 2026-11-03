Городовой / Новости Петербурга / Быстрый завтрак для «вкусного» утра: ленивый хачапури на сковороде — справится даже начинающая хозяйка

Быстрый завтрак для «вкусного» утра: ленивый хачапури на сковороде — справится даже начинающая хозяйка

Опубликовано: 3 ноября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Быстрый завтрак для «вкусного» утра: ленивый хачапури на сковороде — справится даже начинающая хозяйка
Быстрый завтрак для «вкусного» утра: ленивый хачапури на сковороде — справится даже начинающая хозяйка
Городовой ру
Быстрый завтрак для всех членов семьи

Каким должен быть идеальный завтрак? Он должен быть горячим, вкусным и простым в приготовлении. Предлагаем вашему вниманию рецепт хачапури, который отвечает этим критериям: блюдо готовится за считаные минуты и обладает превосходными вкусовыми качествами.

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — щепотка;
  • мука — 1 стакан;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • молоко — 1 стакан;
  • сыр — 150–250 г.

Порядок приготовления:

Взбейте яйцо в емкости с добавлением соли и сахара, затем влейте молоко.

Введите муку и разрыхлитель в яичную смесь и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. Натрите сыр на крупной терке и добавьте его в тесто.

Смажьте сковороду растительным маслом и выложите в нее тесто. Готовьте хачапури под крышкой в течение 7–10 минут. Аккуратно переверните изделие с помощью лопатки и обжаривайте еще 3–5 минут. Блюдо готово к подаче.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова приготовила это блюдо на завтрак. Вышло очень вкусно – хрустящая корочка и нежный сыр.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Беру лаваш – и кручу трубочки: готовлю вкуснятину на завтрак: в 100 раз лучше пирожков.

«Пузырчатые» чебуреки без хлопот: нужны только мука, вода и масло – сочные и вкуснющие.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью
В 2027 году повышения зарплаты ждут две трети жителей Петербурга Перейти 5 ноября 2026
Синоптики неожиданно обновили прогноз — какой будет зима в России в этом году Перейти 5 ноября 2026
6 вещей, которые в Беларуси привычны, а в России нет Перейти 5 ноября 2026
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Кулинария Сад-огород Еда
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное