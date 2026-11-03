Как пенсионерам пройти диспансеризацию — правила изменились: полный список обследований и анализов

С 1 сентября 2026 года профилактические осмотры пожилых людей заметно расширились.

В карту теперь вносят и оценку риска падений, остеопороза, когнитивных нарушений. Эти скрытые угрозы напрямую определяют качество и длительность жизни. Разберитесь, что положено бесплатно и как использовать ресурсы ОМС с максимальной пользой.

Возьмите обязательный минимум

Ориентируйтесь на четкий перечень исследований, а не на формальный осмотр. После 40 лет бесплатно доступны общий анализ крови, проверка глюкозы и холестерина, ЭКГ, флюорография, измерение внутриглазного давления, анализ кала на скрытую кровь. Женщинам назначают маммографию, мужчинам — анализ на ПСА.

С 2026 года добавлен полный липидный профиль с разделением на «хороший» и «плохой» холестерин и триглицериды. Помните: второй этап не выпрашивают — его дают только по показаниям, выявленным на первой стадии. Просите терапевта не о конкретной процедуре, а о внимательном разборе факторов риска и жалоб.

Оцените новые возможности

Изменения коснулись карты учета: теперь фиксируют подробный липидный анализ и оценку старческой астении. На втором этапе появился осмотр дерматолога с дерматоскопией — раннее выявление меланомы способно сохранить жизнь. Добавлено УЗИ брюшной аорты для выявления аневризмы, что особенно важно курящим и ранее курившим мужчинам 65–75 лет с семейным анамнезом.

При выявлении астении получите направление к гериатру и проведите ревизию лекарственной терапии. Уточните у врача, как пройти скрининг на гепатит С раз в 10 лет, и узнайте о центрах медицины здорового долголетия.

Отстаивайте свое право

Диспансеризация гарантирована федеральным законом, а работающим пенсионерам положены два оплачиваемых дня ежегодно. Не проходите все назначения подряд: ключевые резервы для старшей возрастной группы лежат в своевременной эндоскопии и сосудистом скрининге.

Колоноскопия при положительном анализе кала на скрытую кровь — «золотой стандарт» выявления колоректального рака. Обсудите с врачом индивидуальный план обследований, основанный на ваших факторах риска, — так вы используете доступные возможности по ОМС в полном объеме.