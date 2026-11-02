Петербургу грозит новый рост платы за коммуналку - трубы требуют замены

Тарифы ЖКХ в Петербурге выросли на 14,6%, а Минстрой предлагает новую надбавку - на ремонт изношенных сетей.

С начала года тарифы на коммунальные услуги в Петербурге выросли в среднем на 14,6%. При этом Минстрой предлагает увеличить нагрузку еще сильнее - теперь ради ремонта изношенных сетей.

Что предлагают в министерстве

Ведомство хочет ввести дополнительные надбавки к плате за отопление, воду и канализацию. Собранные средства направят на капитальный ремонт сетей, поскольку действующих тарифов хватает только на обслуживание инфраструктуры, а не на ее обновление.

По словам замдиректора департамента развития ЖКХ Федора Козлова, что прибавка будет небольшой. Также министерство предлагает разрешить регионам закладывать в тарифы все реальные расходы коммунальщиков и самостоятельно определять, насколько может вырасти плата для жителей.

Документ планируют представить правительству до декабря 2026 года. По сути, речь идет о целевой прибавке, которая пойдет не на текущие нужды, а исключительно на капремонт и замену изношенных труб.

Мнение участников обсуждения

Участники круглого стола в Совете Федерации, который был посвящен отопительному сезону, также отметили, что во многих регионах трубы и котельные сильно изношены. Денег, которые поставщики получают по обычному тарифу, хватает лишь на поддержание работы системы.

Однако необходимо регулярно обновлять инфрастурктуру, чтобы зимой не случались прорывы труб и отключения тепла.

В начале октября мы сообщали, что коммуналка подорожала за неделю на 12-17%.