В Петербурге стартует масштабный фестиваль «Чудо света» - история оживет на стенах крепости

Петропавловская крепость на неделю станет гигантским экраном.

Петропавловская крепость на неделю станет холстом для света. С 2 по 8 ноября здесь пройдет фестиваль цифрового искусства «Чудо света». Каменные стены и фасады на время превратятся в экраны: публика увидит 3D-мэппинг, лазерные шоу, световые инсталляции и пиротехнику. Сюжет — ключевые события истории Петербурга и России.

Расписание и вход

Смотрите шоу каждый вечер с 19:00 до 22:30. Платить не нужно — вход свободный для всех. Чтобы не создавать давку, потоки разделят: заход через Иоанновский мост, выход через Кронверкский.

Темы разных лет

Каждый год организаторы выбирают новую тему. В 2025-м ей стала «Pro Искусство»: публике показали 16 световых инсталляций о живописи, литературе, музыке и городских легендах. На 2026 год заявлена тема «Pro-Россия».

Ключевое событие 2026 года

На Соборной площади развернут мультимедийное представление «Свет единства». Его приурочат ко Дню народного единства и Году единства народов России. Зрители услышат музыку и карильон, увидят архитектурные проекции.

Важная информация:

Даты — со 2 по 8 ноября.

Время — с 19:00 до 22:30.

Место — Петропавловская крепость.

Вход — бесплатный.

Заход через Иоанновский мост, выход через Кронверкский.

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