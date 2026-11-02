Почему серые вороны устраивают массовые ночевки в Петербурге - биолог объяснил причину

Серые вороны массово собираются в Петербурге: у Смольного, в Петропавловской крепости и на кладбищах. Биолог объяснил, зачем птицы устраивают шумные ночевки.

К концу ноября в Петербурге можно наблюдать необычное зрелище: сотни серых ворон собираются вместе. Птицы уже облюбовали Смольный собор, территорию Петропавловской крепости и городские кладбища. Биолог Павел Глазков объяснил, зачем пернатые устраивают такие массовые сборища.

Зачем воронам большие компании

С наступлением холодов птицы ищут места, закрытые от ветра. В таких укрытиях температура на пару градусов выше, чем на открытых пространствах. Кроме того, чем крепче морозы, тем многочисленнее становится стая, объяснил эксперт.

"И еще интересный момент: так молодые вороны социализируются, а ближе к весне в этих ночевках могут найти себе пару", — отметил автор программы "Наша фауна" в эфире радио Sputnik.

Где искать птичьи скопления

Отправляйтесь к Смольному собору или в Петропавловскую крепость — там пернатых особенно много. Иногда шумные стаи выбирают кладбища. Наблюдать за ними лучше в сумерках, когда птицы слетаются на ночлег. Главное — не подходить слишком близко, чтобы не тревожить птиц.

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