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Почему серые вороны устраивают массовые ночевки в Петербурге - биолог объяснил причину

Опубликовано: 2 ноября 2026 10:57
 Проверено редакцией
Почему серые вороны устраивают массовые ночевки в Петербурге - биолог объяснил причину
Почему серые вороны устраивают массовые ночевки в Петербурге - биолог объяснил причину
фото legion-media
Серые вороны массово собираются в Петербурге: у Смольного, в Петропавловской крепости и на кладбищах. Биолог объяснил, зачем птицы устраивают шумные ночевки.

К концу ноября в Петербурге можно наблюдать необычное зрелище: сотни серых ворон собираются вместе. Птицы уже облюбовали Смольный собор, территорию Петропавловской крепости и городские кладбища. Биолог Павел Глазков объяснил, зачем пернатые устраивают такие массовые сборища.

Зачем воронам большие компании

С наступлением холодов птицы ищут места, закрытые от ветра. В таких укрытиях температура на пару градусов выше, чем на открытых пространствах. Кроме того, чем крепче морозы, тем многочисленнее становится стая, объяснил эксперт.

"И еще интересный момент: так молодые вороны социализируются, а ближе к весне в этих ночевках могут найти себе пару", — отметил автор программы "Наша фауна" в эфире радио Sputnik.

Где искать птичьи скопления

Отправляйтесь к Смольному собору или в Петропавловскую крепость — там пернатых особенно много. Иногда шумные стаи выбирают кладбища. Наблюдать за ними лучше в сумерках, когда птицы слетаются на ночлег. Главное — не подходить слишком близко, чтобы не тревожить птиц.

Ранее мы рассказали, почему город выбрали именно эти вороны, а не их черные собратья.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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