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Мясные шарики на слоеное тесто: открытые беляши за 20 минут — сочные и вкусные

Опубликовано: 2 ноября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Мясные шарики на слоеное тесто: открытые беляши за 20 минут — сочные и вкусные
Мясные шарики на слоеное тесто: открытые беляши за 20 минут — сочные и вкусные
Городовой ру
Самые быстрые беляши

Предлагаем вашему вниманию экспресс-рецепт приготовления открытых мясных мини-беляшей с сыром на основе слоеного теста. Блюдо отличается простотой приготовления и высокими вкусовыми качествами, при этом время готовки составляет не более 30 минут.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 800 г;
  • фарш — 450 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.

Порядок приготовления:

Заблаговременно разморозьте слоеное тесто при комнатной температуре и подготовьте все необходимые ингредиенты.

Для начинки мелко нарежьте лук, соедините его с фаршем, добавьте соль и черный перец, после чего тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.

Раскатайте тесто и разделите его на порционные квадраты равного размера.

Сформируйте из фарша небольшие тефтели и поместите их в центр каждого квадрата. Смажьте края теста взбитым яйцом и присыпьте заготовки тертым сыром.

Разместите изделия на противне, застеленном пергаментом, и выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 20 минут до появления золотистой корочки.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова приготовила это блюдо. Закуска получилась весьма аппетитной: сырная корочка сохранила сочность мяса, а благодаря поднявшемуся тесту тефтели расположились на своего рода хрустящей подушке.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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