Мясные шарики на слоеное тесто: открытые беляши за 20 минут — сочные и вкусные

Предлагаем вашему вниманию экспресс-рецепт приготовления открытых мясных мини-беляшей с сыром на основе слоеного теста. Блюдо отличается простотой приготовления и высокими вкусовыми качествами, при этом время готовки составляет не более 30 минут.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 800 г;
- фарш — 450 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Порядок приготовления:
Заблаговременно разморозьте слоеное тесто при комнатной температуре и подготовьте все необходимые ингредиенты.
Для начинки мелко нарежьте лук, соедините его с фаршем, добавьте соль и черный перец, после чего тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.
Раскатайте тесто и разделите его на порционные квадраты равного размера.
Сформируйте из фарша небольшие тефтели и поместите их в центр каждого квадрата. Смажьте края теста взбитым яйцом и присыпьте заготовки тертым сыром.
Разместите изделия на противне, застеленном пергаментом, и выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 20 минут до появления золотистой корочки.
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова приготовила это блюдо. Закуска получилась весьма аппетитной: сырная корочка сохранила сочность мяса, а благодаря поднявшемуся тесту тефтели расположились на своего рода хрустящей подушке.
Фото сгенерировано ИИ
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