В метро Петербурга остановили движение после падения девушки на пути

В петербургском метро произошло ЧП.

Утром 2 ноября на станции "Площадь Мужества" (Линия 1) произошел сбой в работе метро - на пути упал человек. Из‑за этого движение поездов временно остановили на участке от "Девяткино" до "Лесной", а на отрезке от "Лесной" до "Площади Ленина" заметно выросли интервалы.

По данным пресс‑службы метрополитена, пострадавшая - молодая женщина - жива, для нее вызвали скорую помощь. Свидетели уточняли, что девушка находилась без сознания. Сейчас движение на красной линии полностью восстановлено.

Из‑за сбоя на соседних участках скопились толпы людей: например, на "Кировском заводе" пассажирам было сложно попасть в вагоны, люди вынуждены были ждать следующих поездов, отмечает "Фонтанка". Ситуация оперативно держалась на контроле, а метрополитен регулярно информировал о ходе работ.

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