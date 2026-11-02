Сыр, кефир да мука: жарю нежные лепёшки на сковороде — вместо хлеба к супу, ужину и на перекус

Такая выпечка выручает на завтрак и заменяет хлеб к ужину. Освойте базовый рецепт — и экспериментируйте с начинками по настроению.
Замесите тесто с сыром
Подогрейте 250 мл кефира, соедините с 1 ч. л. сахара, ½ ч. л. соли и ⅔ ч. л. соды либо 10 г разрыхлителя. Дайте смеси постоять 5 минут. Натрите 150 г твердого сыра на мелкой терке. Введите в кефирную массу 330–350 г муки порциями, добавьте сыр и вымесите мягкое пластичное тесто. При липкости подсыпьте немного муки.
Обжарьте лепешки до румянца
Разделите тесто на равные куски и раскатайте тонко. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Готовьте под крышкой на среднем огне: около 1–1½ минуты с одной стороны, затем примерно минуту с другой — до золотистой корочки.
Сохраните выпечку мягкой
Укладывайте готовые лепешки стопкой и укрывайте чистым полотенцем. Так они дольше останутся теплыми и не зачерствеют. Подавайте сразу или заверните в фольгу для пикника. Меняйте сорта сыра и добавляйте пряности — каждый раз получите новый вкус.
Фото: сгенерировано ИИ