Сыр, кефир да мука: жарю нежные лепёшки на сковороде — вместо хлеба к супу, ужину и на перекус

Простое часто оказывается вкуснее сложного. Сырные лепешки на кефире доказывают это на практике: скромный набор продуктов, короткое время, достойный результат.

Такая выпечка выручает на завтрак и заменяет хлеб к ужину. Освойте базовый рецепт — и экспериментируйте с начинками по настроению.

Замесите тесто с сыром

Подогрейте 250 мл кефира, соедините с 1 ч. л. сахара, ½ ч. л. соли и ⅔ ч. л. соды либо 10 г разрыхлителя. Дайте смеси постоять 5 минут. Натрите 150 г твердого сыра на мелкой терке. Введите в кефирную массу 330–350 г муки порциями, добавьте сыр и вымесите мягкое пластичное тесто. При липкости подсыпьте немного муки.

Обжарьте лепешки до румянца

Разделите тесто на равные куски и раскатайте тонко. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Готовьте под крышкой на среднем огне: около 1–1½ минуты с одной стороны, затем примерно минуту с другой — до золотистой корочки.

Сохраните выпечку мягкой

Укладывайте готовые лепешки стопкой и укрывайте чистым полотенцем. Так они дольше останутся теплыми и не зачерствеют. Подавайте сразу или заверните в фольгу для пикника. Меняйте сорта сыра и добавляйте пряности — каждый раз получите новый вкус.

Фото: сгенерировано ИИ