Жителя Петербурга два года назад признали мертвым: мужчина намерен "воскреснуть" через суд

Выборгский районный суд зарегистрировал уникальное заявление от местного жителя.

В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга зарегистрировали заявление местного жителя Олега об изменении записи акта гражданского состояния о смерти. Мужчина официально признан умершим, хотя продолжает работать и вести обычную жизнь.

Как произошла ошибка

В конце ноября 2024 года в квартире на проспекте Луначарского обнаружили тело мужчины. При осмотре личность погибшего установили по удостоверению гражданина, подлежащего призыву на военную службу, на имя Олега.

В конце декабря органы ЗАГС зарегистрировали смерть и составили соответствующую запись. На самом деле погибшим оказался брат заявителя Игорь: до ноября он лечился в больнице Скворцова-Степанова и выписался без уведомления родственников. Сам Олег жив, полностью дееспособен, паспорт находится у него на руках и не утерян.

"Заявитель продолжает исполнять свои трудовые обязанности в должности дворника, получает заработную плату, отдыхает на даче, общается с родственниками и друзьями, посещает общественные мероприятия и так далее", - подчеркнули в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Какие права блокирует запись

О смерти мужчина узнал от сына, который ознакомился с материалами КУСП по смерти дяди. В то же врем в ЗАГСе пояснили, что внесудебный порядок исправления невозможен: запись составлена на основании медицинского свидетельства. Однако эта ошибка означает гражданскую смерть живого человека. Сохранение записи:

блокирует избирательные, пенсионные, медицинские и трудовые права;

делает невозможным совершение сделок и использование паспорта;

лишает доступа к имущественным правам.

Сейчас Олег просит суд исправить сложившуюся ситуацию и "оживить" его.

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