Нашла на Wildberries 3 оригинальных новогодних подарка для близких: выгодно, красиво и празднично

Что подарить близким на Новый год - больше никаких кружек с полотенцами

Каждый человек ломает голову перед Новым годом насчет подарков близким, друзьям, коллегам. Привычные кружки, полотенца уже многим надоели, поэтому лучше присмотреться к другим вариантам. Найти подходящие презенты можно на Wildberries. Каждый из представленных подарков отличается оригинальностью.

Карманный фотопринтер

Изначально кажется, что без этого подарка можно обойтись, но позже в него влюбляется каждый. Маленький фотопринтер помогает распечатывать те фотографии, которые есть в телефоне. Особую ценность представляют модели с самоклеящейся бумагой.

Подарок понравится подруге, сестре, дочери и другим людям, которые любят делать фотографии. При выборе важно изучать отзывы, подробную информацию о товаре.

Набор для изготовления свечей

Обычно принято дарить готовые свечки, но лучше вручить набор, где нужно сделать их самостоятельно. В комплекте будут фитили, ароматические добавки, воск, подставки. Человек сможет понять, как делаются свечи, а также с интересом провести время.

Лучше всего выбирать для подарка те ароматные композиции, которые ассоциируются с Новым годом - мандарин, хвоя, корица и прочие пряности.

Небольшая грядка для выращивания микрозелени

Подарок будет интересен тем, кому нравятся дачи, комнатные цветы, а также любителям здорового питания. В наборы обычно входят не только семена микрозелени, но и лотки, субстрат, удобрения. В хороших вариантах есть и небольшая подсветка.

Ждать долго не придется, ведь зелень появится уже через несколько дней. Такому подарку будут рады родители, бабушки, друзья, сообщает progorod43.ru.

Важно: при выборе подарка на маркетплейсе обязательно смотрите отзывы, изучайте фотографии, сравнивайте комплектацию. Не стоит гнаться за самыми дешевыми предложениями, так как они могут быть с подвохом.

Фото: Сгенерировано ИИ

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