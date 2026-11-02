Продвинутые дачники никогда не выбрасывают побеги роз после обрезки: решают важную проблему – ликбез от агронома Ксении Давыдовой

Как использовать срезанные побеги роз

Агроном Ксения Давыдова поделилась советом, почему опытные садоводы не выбрасывают побеги роз после обрезки, и как они помогают решить важную задачу.

По словам эксперта, из обрезанных веток можно получить бесплатные саженцы. Для этого необходимо нарезать черенки длиной 25 сантиметров из побегов толщиной с карандаш.

Верхний срез следует делать прямым, располагая его над почкой, а нижний — косым, непосредственно под почкой.

Затем черенки рекомендуется замочить на сутки в растворе сенной палочки. Это обеспечит их обеззараживание и ускорит процесс корнеобразования, что гарантирует высокую приживаемость.

В завершение необходимо подготовить грядку и высадить черенки под углом 45 градусов в направлении с севера на юг, оставляя на поверхности две почки. Важно полить посадки и укрыть их опавшей листвой или еловым лапником для защиты от зимних морозов. Спустя год из них вырастут новые кусты роз.

Растения, выращенные из таких черенков, обладают повышенной морозостойкостью. Даже в случае повреждения надземной части роз низкими температурами, растение способно восстановиться за счет спящих почек.

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