Зимние свадьбы в Ленобласти: утверждены бесплатные выездные площадки

Какие площадки предлагают для выездной регистрации брака зимой

Новый год — время чудес, и для многих пар он становится идеальным поводом соединить судьбы. Власти Ленобласти решили поддержать влюблённых: теперь сыграть свадьбу можно не только летом, но и в зимнюю пору — в атмосферных исторических локациях.

А для тех, кто мечтает войти в новый год уже в статусе семьи, появилась особая возможность — регистрация 31 декабря.

Где пройдёт зимняя церемония

Управление ЗАГС Ленобласти подготовило список площадок, где торжества будут бесплатными. Это не просто залы — это места с характером, где каждая деталь добавляет событию особого шарма.

Вот куда можно подать заявление:

усадьба «Марьино» в Тосненском районе;

зал «Ризалит» в Гатчине;

колонный зал Дворца культуры в Сланцах;

Вепсский центр фольклора в Подпорожье;

дворец культуры «Железнодорожник» в Волхове;

культурный центр «Карнавал» в Приозерске;

Кингисеппский и Сланцевский историко-краеведческие музеи (в рамках проекта «Магия музейной свадьбы»).

Практический совет для пар

Если хочется связать себя узами брака именно 31 декабря, тянуть не стоит: приём заявлений в 13 отделах ЗАГС (в том числе во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском и Тосненском) открыт, но подать документы нужно до 30 ноября.

Так что самое время определиться с местом и начать подготовку к самому сказочному дню.

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