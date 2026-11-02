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Зимние свадьбы в Ленобласти: утверждены бесплатные выездные площадки

Опубликовано: 2 ноября 2026 15:18
 Проверено редакцией
Городовой ру
Зимние свадьбы в Ленобласти: утверждены бесплатные выездные площадки
фото Global Look Press
Какие площадки предлагают для выездной регистрации брака зимой

Новый год — время чудес, и для многих пар он становится идеальным поводом соединить судьбы. Власти Ленобласти решили поддержать влюблённых: теперь сыграть свадьбу можно не только летом, но и в зимнюю пору — в атмосферных исторических локациях.

А для тех, кто мечтает войти в новый год уже в статусе семьи, появилась особая возможность — регистрация 31 декабря.

Где пройдёт зимняя церемония

Управление ЗАГС Ленобласти подготовило список площадок, где торжества будут бесплатными. Это не просто залы — это места с характером, где каждая деталь добавляет событию особого шарма.

Вот куда можно подать заявление:

  • усадьба «Марьино» в Тосненском районе;
  • зал «Ризалит» в Гатчине;
  • колонный зал Дворца культуры в Сланцах;
  • Вепсский центр фольклора в Подпорожье;
  • дворец культуры «Железнодорожник» в Волхове;
  • культурный центр «Карнавал» в Приозерске;
  • Кингисеппский и Сланцевский историко-краеведческие музеи (в рамках проекта «Магия музейной свадьбы»).

Практический совет для пар

Если хочется связать себя узами брака именно 31 декабря, тянуть не стоит: приём заявлений в 13 отделах ЗАГС (в том числе во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском и Тосненском) открыт, но подать документы нужно до 30 ноября.

Так что самое время определиться с местом и начать подготовку к самому сказочному дню.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге стартует масштабный фестиваль «Чудо света».

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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