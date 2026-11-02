Зимние свадьбы в Ленобласти: утверждены бесплатные выездные площадки

Новый год — время чудес, и для многих пар он становится идеальным поводом соединить судьбы. Власти Ленобласти решили поддержать влюблённых: теперь сыграть свадьбу можно не только летом, но и в зимнюю пору — в атмосферных исторических локациях.
А для тех, кто мечтает войти в новый год уже в статусе семьи, появилась особая возможность — регистрация 31 декабря.
Где пройдёт зимняя церемония
Управление ЗАГС Ленобласти подготовило список площадок, где торжества будут бесплатными. Это не просто залы — это места с характером, где каждая деталь добавляет событию особого шарма.
Вот куда можно подать заявление:
- усадьба «Марьино» в Тосненском районе;
- зал «Ризалит» в Гатчине;
- колонный зал Дворца культуры в Сланцах;
- Вепсский центр фольклора в Подпорожье;
- дворец культуры «Железнодорожник» в Волхове;
- культурный центр «Карнавал» в Приозерске;
- Кингисеппский и Сланцевский историко-краеведческие музеи (в рамках проекта «Магия музейной свадьбы»).
Практический совет для пар
Если хочется связать себя узами брака именно 31 декабря, тянуть не стоит: приём заявлений в 13 отделах ЗАГС (в том числе во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском и Тосненском) открыт, но подать документы нужно до 30 ноября.
Так что самое время определиться с местом и начать подготовку к самому сказочному дню.
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