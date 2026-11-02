Старая ванна ещё послужит: обновляю ее сама — станет белее первого снега, без замены и без мастеров

Как обновить чугунную ванну с помощью жидкого акрила

Если внешний вид чугунной ванны оставляет желать лучшего, то не стоит от нее избавляться. Любую желтизну, царапины и шероховатости можно убрать с помощью жидкого акрила.

Этот способ называют наливной реставрацией. Выполнить всю работу можно в домашних условиях, не обращаясь за помощью к мастерам. Важно предварительно подготовить ванну, тогда результат реставрации порадует особенно.

Зачистка старой эмали

Использовать акрил на гладкой загрязненной поверхности не стоит, так как это будет способствовать плохой сцепке материала с основанием. Именно поэтому следует ванну очистить, удалить любой налет и ржавчину. Далее необходимо сделать покрытие матовым с помощью абразива.

Важно уделить внимание местам, где находится слив и перелив. Только после этого поверхность ванны следует обезжирить и подсушить.

Подготовка ванной комнаты

Перед заливкой состава необходимо снять сливную арматуру, а также поставить глубокую пустую емкость - в нее будет стекать лишний материал.

Для защиты бортиков и стен можно использовать малярный скотч, а пол покрыть пленкой.

Совет: убедитесь, что ванна сухая. Даже несколько капель воды могут испортить поверхность покрытия.

Смешивание акрила

Акрил состоит из двух компонентов, которые нужно смешивать непосредственно перед заливкой. Пропорции при замешивании могут отличаться, так как большое значение здесь имеет производитель. Важно придерживаться инструкции.

Заливка ванны

Полученный состав нужно начать выливать вдоль верхнего края ванны. Акрил будет стекать по стенкам, что позволит формировать слой. Только после этого можно переходить к другим участкам и дну. Весь лишний материал будет стекать в сливное отверстие, которое было подготовлено ранее.

Когда можно использовать ванну

Считается, что процесс отвердения займет от 3 до 5 дней, поэтому следует смотреть информацию производителя. Перед использованием важно не забыть об установке сливного отверстия, сообщает prochepetsk.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова помогала реставрировать чугунную ванну своим родителям. При покупке акрила важно смотреть на стоимость, так как хороший состав не может быть дешевым. Покупка даже дорогого состава обойдется намного дешевле новой ванны. Автор выбрала качественный акрил, из-за чего он легко наносился и застыл уже через 2 дня.

Фото: Сгенерировано ИИ

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