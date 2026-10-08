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Коммуналка подорожала за неделю на 12-17% — и не только она: на что еще резко выросли цены

Опубликовано: 8 октября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Коммуналка подорожала за неделю на 12-17% — и не только она: на что еще резко выросли цены
Коммуналка подорожала за неделю на 12-17% — и не только она: на что еще резко выросли цены
Городовой ру
Росстат: инфляция с 29 сентября по 5 октября составила 0,96%, за предшествующую неделю — 0,12%

В России за неделю заметно подорожала коммуналка. Рост тарифов неоднородный: на водоотведение цены выросли в среднем на 17%, на холодную воду — на 15%, на горячую — на 14%. Свет и тепло подорожали на 12%, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.

По данным Росстата, инфляция за период с 29 сентября по 5 октября 2026 года составила 0,96%. Для сравнения: уровень инфляции за предшествующую неделю — 0,12%. По оценке Минэкономразвития ускорение недельной инфляции было прогнозируемым, оно связано с ростом тарифов на услуги ЖКХ от 1 октября 2026 года.

Какие продукты подорожали

Выросли за неделю также цены на продукты и непродовольственные товары. Куриные яйца подорожали на 2,2%, гречка на +1%. Курятина, мороженая рыба прибавили в цене +0,5%. Свинина, колбасные изделия, молочные продукты, макаронные изделия также подорожали — от 0,1 до 0,4% в зависимости от позиции.

Зато стали дешевле сахар (-0,5%) и овощи — в среднем на 0,6%. Подешевели морковь, картофель, лук, свекла, капуста, огурцы. Помидоры подорожали на 3,7%.

Что еще подорожало

Что касается непродовольственных товаров повседневного спроса, то подорожала зубная паста, шампунь и мыло, детские подгузники, гигиенические прокладки.

Цены на топливо тоже изменились - бензин прибавил 0,3%, дизель потерял в цене 0,1%. Помыть автомобиль теперь обойдется на 0,3% дороже, чем неделю назад, а постричься — на 0,1%.

Ранее Городовой рассказал: пенсионерам в октябре переводят на карты удержанные суммы за 2020–2025 годы, кто имеет право и на каком основании.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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