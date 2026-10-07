Пенсионерам в октябре переводят на карты удержанные суммы за 2020–2025 годы: кто имеет право и на каком основании - разбор

Во многих СМИ прошла информация, что в октябре пенсионеры могут получить удержанные суммы

В информационном поле прошла информация о том, что в октябре пенсионеры могут получить удержанные суммы за последние 5-6 лет. Разобрались, что скрывается за громкими заголовками, кто и на каком основании может получить свои деньги.

Речь идет не о новой единовременной выплате для всех пенсионеров, а о возврате удержанных сумм в индивидуальном порядке. В последние годы суды все чаще встают на сторону пенсионеров, обязывая Социальный фонд (СФР) возвращать незаконно удержанные или недоплаченные суммы. Это не госпрограмма, а следствие конкретных судебных решений.

Кто имеет право на возврат

Претендовать на перерасчет и возврат могут несколько категорий граждан:

Работавшие пенсионеры . В период с 2016 по 2024 год действовал мораторий на индексацию, из-за чего выплаты не повышались. Сейчас вернуть пропущенные суммы можно только после увольнения — СФР начислит их вместе с новой пенсией.

. В период с 2016 по 2024 год действовал мораторий на индексацию, из-за чего выплаты не повышались. Сейчас вернуть пропущенные суммы можно только после увольнения — СФР начислит их вместе с новой пенсией. Пенсионеры с неучтенным стажем . Самая частая причина — ошибки при назначении пенсии. Например, не был учтен период ухода за ребенком или служба в армии. После перерасчета пенсия увеличивается, а за прошлые годы выплачивается разовая компенсация.

. Самая частая причина — ошибки при назначении пенсии. Например, не был учтен период ухода за ребенком или служба в армии. После перерасчета пенсия увеличивается, а за прошлые годы выплачивается разовая компенсация. Пострадавшие от незаконных удержаний. Если из пенсии удерживали более 50% или списывали средства, оставляя доход ниже прожиточного минимума, эти деньги можно вернуть через суд.

Когда можно получить выплаты

Для работавших пенсионеров — сразу после того, как в СФР поступят сведения об увольнении. Например, если человек уволился в сентябре, то как раз в октябре деньги придут с пенсией.

Для остальных категорий — на основании вступившего в силу судебного решения.

Возврат удержанных сумм за 2020–2025 годы — не автоматическая выплата, а индивидуальный процесс. Право на него есть у работавших пенсионеров (после увольнения), граждан с неучтенным стажем и тех, чьи права нарушили при удержаниях.

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Ранее Городовой рассказал: пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту разовая выплата: как ее получить.