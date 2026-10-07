Новые жители Финского залива: тысячи маленьких сигов отправились в дикую природу

В воды Финского залива выпустили 4 200 молодых сигов. Это финальный этап осенней программы зарыбления, которую ежегодно проводит петербургский Водоканал.
Кто такие новосёлы и откуда они прибыли
Выпущенные рыбки — это «сеголетки». Так называют молодь, которая появилась на свет этой весной и за лето набрала вес. Сейчас каждый такой сиг весит около 15 граммов.
Для дикой природы это идеальный размер: рыба уже достаточно окрепла, умеет прятаться от хищников и самостоятельно искать корм.
Вырастили мальков в Новгородской области на знаменитом Никольском рыборазводном заводе. Это легендарное место. Завод основал еще в 1854 году ученый Владимир Врасский, рассказали в Водоканале Петербурга.
Именно он изобрел способ искусственного оплодотворения икры, которым рыбоводы пользуются по всему миру до сих пор. Никольский завод стал первым в России постоянным рыбным хозяйством, и сегодня здесь продолжают сохранять ценные породы рыб.
Бизнес-класс с кислородом: как путешествует молодь
Перевозка мальков — задача деликатная. Чтобы рыба не испытала стресс и не погибла в пути, соблюдают строгие правила:
- Отбор и взвешивание. Сначала рыбу аккуратно вылавливают из питомника сачками и взвешивают.
- Спецтранспорт. Мальков помещают в цистерны специальных «живорыбных машин». Всю дорогу внутри емкостей непрерывно работает система подачи кислорода и поддерживается нужная температура.
- Мягкий спуск. По прибытии на форт к машине подключают широкую гофрированную трубу. По ней рыбки плавно скатываются прямо в воду.
Вся процедура выполняется вручную. Специалисты буквально передают каждую партию из рук в руки, исключая травмы у мальков.
Зачем зарыблять Финский залив?
В естественных условиях из тысяч икринок до взрослого возраста доживают лишь единицы — икру и крошечных личинок быстро поедают хищники. На рыбоводном заводе выживаемость в разы выше.
Сиг — исконный обитатель Балтийского бассейна и Ладоги, но из-за активного судоходства и хозяйственной деятельности его популяция сократилась. Выпуск подросших сеголеток помогает:
- восстановить естественный природный баланс;
- поддержать чистоту пищевой цепочки в водоеме;
- вернуть ценным видам рыб статус привычных обитателей региона.
Экологическая программа Водоканала работает уже больше 10 лет.
- В этом сезоне: в Неву и залив выпустили 5 500 особей молоди сига и атлантического лосося.
- С 2015 года: водоемы пополнили свыше 55 000 рыб. Среди них сиг, судак, благородная семга и растительноядный толстолобик.
Теперь молодые сиги осваиваются на новом месте. Через пару лет они станут взрослыми особями и дадут собственное потомство уже в дикой природе.
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