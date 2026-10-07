Новые жители Финского залива: тысячи маленьких сигов отправились в дикую природу

В районе кронштадтского форта «Константин» состоялось важное экологическое событие.

В воды Финского залива выпустили 4 200 молодых сигов. Это финальный этап осенней программы зарыбления, которую ежегодно проводит петербургский Водоканал.

Кто такие новосёлы и откуда они прибыли

Выпущенные рыбки — это «сеголетки». Так называют молодь, которая появилась на свет этой весной и за лето набрала вес. Сейчас каждый такой сиг весит около 15 граммов.

Для дикой природы это идеальный размер: рыба уже достаточно окрепла, умеет прятаться от хищников и самостоятельно искать корм.

Вырастили мальков в Новгородской области на знаменитом Никольском рыборазводном заводе. Это легендарное место. Завод основал еще в 1854 году ученый Владимир Врасский, рассказали в Водоканале Петербурга.

Именно он изобрел способ искусственного оплодотворения икры, которым рыбоводы пользуются по всему миру до сих пор. Никольский завод стал первым в России постоянным рыбным хозяйством, и сегодня здесь продолжают сохранять ценные породы рыб.

Бизнес-класс с кислородом: как путешествует молодь

Перевозка мальков — задача деликатная. Чтобы рыба не испытала стресс и не погибла в пути, соблюдают строгие правила:

Отбор и взвешивание. Сначала рыбу аккуратно вылавливают из питомника сачками и взвешивают. Спецтранспорт. Мальков помещают в цистерны специальных «живорыбных машин». Всю дорогу внутри емкостей непрерывно работает система подачи кислорода и поддерживается нужная температура. Мягкий спуск. По прибытии на форт к машине подключают широкую гофрированную трубу. По ней рыбки плавно скатываются прямо в воду.

Вся процедура выполняется вручную. Специалисты буквально передают каждую партию из рук в руки, исключая травмы у мальков.

Зачем зарыблять Финский залив?

В естественных условиях из тысяч икринок до взрослого возраста доживают лишь единицы — икру и крошечных личинок быстро поедают хищники. На рыбоводном заводе выживаемость в разы выше.

Сиг — исконный обитатель Балтийского бассейна и Ладоги, но из-за активного судоходства и хозяйственной деятельности его популяция сократилась. Выпуск подросших сеголеток помогает:

восстановить естественный природный баланс;

поддержать чистоту пищевой цепочки в водоеме;

вернуть ценным видам рыб статус привычных обитателей региона.

Экологическая программа Водоканала работает уже больше 10 лет.

В этом сезоне: в Неву и залив выпустили 5 500 особей молоди сига и атлантического лосося.

в Неву и залив выпустили особей молоди сига и атлантического лосося. С 2015 года: водоемы пополнили свыше 55 000 рыб. Среди них сиг, судак, благородная семга и растительноядный толстолобик.

Теперь молодые сиги осваиваются на новом месте. Через пару лет они станут взрослыми особями и дадут собственное потомство уже в дикой природе.

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