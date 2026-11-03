Не сорт, а золотая жила: с куста собираем по 10 кг томатов, плоды слаще меда и сочнее апельсина

Если вы из таких, то наверняка уже задумались о следующем сезоне: какие сорта томатов выбрать.
Автор «Городового» Алина Владимирова, заядлая дачница, советуют присмотреться к сорту «Хурма». Во-первых, он имеет не стандартно красную окраску, а желтую. Во-вторых, урожайность сорта высокая, а сами плоды довольно крупные.
Сорт, к слову, не очень «старый». Его вывели только в начале 2000-х, а в Госреестр внесли лишь в 2009 году. Сорт среднеспелый: от всходов до плодов проходит 115–120 дней.
Особенности ухода
Выращивать «Хурму» можно и в открытом грунте, и в теплице. На грядке куст вырастает до 80 см, а в теплице повыше – больше метра.
Стебель этот сорт имеет очень мощный, листву – густую. К сожалению, из-за этого придется растение пасынковать (лишняя забота), но оно того стоит.
Плоды вырастают крупными, сочными. Каждый весит от 150 до 700 граммов, с куста дачники собирают по 7 кг.