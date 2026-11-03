Городовой / Новости Петербурга / Не сорт, а золотая жила: с куста собираем по 10 кг томатов, плоды слаще меда и сочнее апельсина

Не сорт, а золотая жила: с куста собираем по 10 кг томатов, плоды слаще меда и сочнее апельсина

Опубликовано: 3 ноября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Не сорт, а золотая жила: с куста собираем по 10 кг томатов, плоды слаще меда и сочнее апельсина
Не сорт, а золотая жила: с куста собираем по 10 кг томатов, плоды слаще меда и сочнее апельсина
Городовой ру
Помидоры выращивают не все дачники: только самые смелые или опытные.

Если вы из таких, то наверняка уже задумались о следующем сезоне: какие сорта томатов выбрать.

Автор «Городового» Алина Владимирова, заядлая дачница, советуют присмотреться к сорту «Хурма». Во-первых, он имеет не стандартно красную окраску, а желтую. Во-вторых, урожайность сорта высокая, а сами плоды довольно крупные.

Сорт, к слову, не очень «старый». Его вывели только в начале 2000-х, а в Госреестр внесли лишь в 2009 году. Сорт среднеспелый: от всходов до плодов проходит 115–120 дней.

Особенности ухода

Выращивать «Хурму» можно и в открытом грунте, и в теплице. На грядке куст вырастает до 80 см, а в теплице повыше – больше метра.

Стебель этот сорт имеет очень мощный, листву – густую. К сожалению, из-за этого придется растение пасынковать (лишняя забота), но оно того стоит.

Плоды вырастают крупными, сочными. Каждый весит от 150 до 700 граммов, с куста дачники собирают по 7 кг.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 22
🙏 9
😹 3
🙀 3
😿 3
Поделитесь новостью
Стояла в этой позе 14 дней — бока "сдулись" на 15 см в объеме: устранение "оплывов" уже к Новому году Перейти 5 ноября 2026
В 2027 году повышения зарплаты ждут две трети жителей Петербурга Перейти 5 ноября 2026
Синоптики неожиданно обновили прогноз — какой будет зима в России в этом году Перейти 5 ноября 2026
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Кулинария Сад-огород Еда
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное