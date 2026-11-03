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Батон, сыр и яйца — ленивая пицца на все случаи жизни за 10 минут: гениальное решение

Опубликовано: 3 ноября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Батон, сыр и яйца — ленивая пицца на все случаи жизни за 10 минут: гениальное решение
Батон, сыр и яйца — ленивая пицца на все случаи жизни за 10 минут: гениальное решение
Городовой ру
Перекус на скорую руку

Если у вас нет времени на полноценный завтрак, это не повод ограничиваться обычными бутербродами. Предлагаем приготовить быстрый и вкусный завтрак из хлеба на сковороде.

Ингредиенты:

  • батон или иной хлеб — 4–5 ломтиков;
  • яйца — 4 шт.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • сушеный чеснок — 0,5 ст. л.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • зеленый лук — 2–3 пера;
  • помидор — 0,5 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.

Порядок приготовления:

Разогрейте сковороду на медленном огне, предварительно смазав ее растительным маслом. Пока поверхность нагревается, подготовьте ингредиенты.

Взбейте яйца со сметаной, добавьте сушеный чеснок и соль.
Разломите батон на небольшие фрагменты, выложите на сковороду и залейте яичной смесью. Накройте крышкой.

Измельчите помидор и распределите его поверх основы. Посыпьте блюдо тертым сыром и поперчите по вкусу.

Готовьте под крышкой в течение 5 минут до полного расплавления сыра.

Перед подачей посыпьте блюдо измельченным зеленым луком. Нарежьте и сервируйте готовую закуску, приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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