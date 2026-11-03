Батон, сыр и яйца — ленивая пицца на все случаи жизни за 10 минут: гениальное решение

Если у вас нет времени на полноценный завтрак, это не повод ограничиваться обычными бутербродами. Предлагаем приготовить быстрый и вкусный завтрак из хлеба на сковороде.
Ингредиенты:
- батон или иной хлеб — 4–5 ломтиков;
- яйца — 4 шт.;
- сметана — 1 ст. л.;
- сушеный чеснок — 0,5 ст. л.;
- твердый сыр — 100 г;
- зеленый лук — 2–3 пера;
- помидор — 0,5 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Порядок приготовления:
Разогрейте сковороду на медленном огне, предварительно смазав ее растительным маслом. Пока поверхность нагревается, подготовьте ингредиенты.
Взбейте яйца со сметаной, добавьте сушеный чеснок и соль.
Разломите батон на небольшие фрагменты, выложите на сковороду и залейте яичной смесью. Накройте крышкой.
Измельчите помидор и распределите его поверх основы. Посыпьте блюдо тертым сыром и поперчите по вкусу.
Готовьте под крышкой в течение 5 минут до полного расплавления сыра.
Перед подачей посыпьте блюдо измельченным зеленым луком. Нарежьте и сервируйте готовую закуску, приятного аппетита.
Фото сгенерировано ИИ
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